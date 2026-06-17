先炸白宮再掃射人群！川普生日驚爆攻擊陰謀 嫌犯母大義滅親逮5人

華爾街日報報導，美國聯邦調查局破獲一起針對白宮的攻擊計畫，至少5名嫌犯策畫在美國總統川普80歲生日當天，在白宮北側引爆無人機，並狙擊現場政治人物，趁亂掃射逃跑群眾。所幸其中一名19歲嫌犯的母親大義滅親向警方報案，執法人員在活動前4天緊急逮人，阻止攻擊。

川普6月14日生日當天在白宮南草坪舉辦UFC格鬥秀，這是慶祝美國建國250周年活動的一環。當天吸引數千人共襄盛舉，不乏政府高層、共和黨議員與商界巨頭。

FBI在6月10日獲報這項計畫，報案人是19歲嫌犯普羅珀（Tycen Proper）的母親。她因擔心兒子囤積槍枝彈藥、言行愈來愈異常，主動向地方警方求助。

根據法庭文件，她發現，普羅珀近來不只大量購買武器，還開始研究華府西北方一帶地點、繪製地圖並加強體能訓練。

她還看到普羅珀透過簡訊和即時通訊軟體Discord接收其他人傳來的照片與地圖，並曾無意間聽見相關通話。當她追問時，普羅珀表示無法透露細節，只說他們正查看多個地點，準備進行「偵察」和「打了就跑的任務」。

調查顯示，普羅珀一直透過網路與一個具有前軍人及基督教背景的團體聯繫。法庭文件指出，團體成員帶有強烈的極端宗教與反政府色彩，認同各種陰謀論，除了不滿政府貪腐，也對已故淫魔富豪艾普斯坦相關調查檔案的處理方式感到憤怒。

執法人員11日搜查普羅珀位於俄亥俄州的住處，查獲大量已擊發彈藥、彈殼與戰術服裝。普羅珀接受訊問時坦承，原本打算在白宮UFC活動期間發動協同攻擊，目的是「點燃革命」，並供出其他共犯的網路身分，包括阿瓦雷斯（Abraham Hermosillo Alvarez），他被形容對計畫的戰術規畫相當積極且強勢。

FBI隨後在密蘇里州另一名共犯丹埃斯克里奇（Daniel Eskridge）家中搜出槍枝、彈藥與戰術裝備，他的妻子表示這些都是近幾個月購入，並稱丈夫自稱是組織的招募人員。執法人員檢查他的手機發現討論涉及無人機攻擊的訊息。

另2名嫌犯，羅亞（Bryan Omar Roa）與湯瑪斯（Michael Alan Thomas）在加州落網，警方在住處及車輛查獲槍枝等證物。湯瑪斯承認協助策畫攻擊並鼓吹他人參與；羅亞則稱自己只是開車前往華府抗議UFC賽事，否認涉案。

路透報導，至少3名嫌犯被控共謀謀殺罪，另涉及共謀危害美國及武器相關罪名。福斯新聞網報導，涉案組織成員可能多達23人。