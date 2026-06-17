台灣對美國賭太大？《外交政策》刊文：民進黨正面臨警訊

《外交政策》（Foreign Policy）16日刊登駐台記者希爾頓．葉（Hilton Yip）評論文章指出，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平5月中旬在北京會面後，雙方會談成果乏善可陳，唯獨台灣議題引發關注。川普發表了一些與過去立場明顯不同的言論，且內容令人不安，可能對台灣未來產生重大影響，對台灣執政的民進黨（DPP）而言，這應是一個重大警訊。

這篇文章的標題是「台灣對美國賭太大」，文中說，美國雷根政府1982年對台提出的「六項保證」之一，就是美方不會就對台軍售事宜徵詢中國的意見，但川普5月訪問北京期間曾表示，將與中國討論美國對台軍售問題。他在川習會後接受福斯新聞訪問時進一步表示，不希望台灣宣布獨立，並將總額140億美元的對台軍售案形容為「非常好的談判籌碼」。

此外，美國代理海軍部長高雄（Hung Cao）5月21日表示，140億美元對台軍售案將因伊朗戰爭導致的軍需短缺而暫時中止；國務卿魯比歐隨後證實軍售案正處於審查階段。

希爾頓．葉指出，民進黨政府已將台灣的未來寄託於美國支持之上，同時中斷與中國的溝通，因此應該對川普近期言論感到高度憂慮。川普在整個過程中沒有發表任何支持台灣的言論，即使只是象徵性的支持也沒有；過去也曾對是否保衛台灣提出質疑。另一方面，自蔡英文總統2016年上台以來，民進黨拒絕接受「九二共識」，台灣與中國之間一直沒有直接互動。

雖然蔡英文與賴清德執政後都未積極推動台獨，但兩人任內均推動多項使台灣更加靠攏美國的措施，例如接待美國高層官員，以及據報至少有500名美軍訓練人員派駐台灣。與此同時，由於缺乏與中國的直接互動，兩岸觀光、航班及經貿往來均大幅減少。

此外，作者指出，國民黨的馬英九總統2009年至2016年執政期間，台灣能夠參與世衛大會（WHA）；蔡英文政府上台後，台灣自2017年起便無法參與。另一方面，國民黨持續與中國保持聯繫，黨主席鄭麗文4月高調訪中，並在北京與習近平會面。

面對川普近期言論，民進黨試圖淡化影響，聲稱將維持現狀；但賴清德另一方面又強調，台灣是「主權獨立國家」。民進黨同時援引長期支持台灣的魯比歐相關談話，強調美國支持依然可靠。但希爾頓．葉認為，無論台北方面如何表述，都必須面對一種非常真實的可能性：美國對台支持正在減少，甚至可能撤回。

長期關注美國是否會支持台灣議題的希爾頓．葉認為，如今愈來愈明顯的是，美國對台支持並非理所當然。過去兩年來，台灣民眾對美國的信任已大幅下降。美國對伊朗戰爭的戰略失誤，以及伊朗得以持續封鎖荷莫茲海峽，都讓外界對美國是否有能力在軍事上對抗中國缺乏信心。與此同時，台灣近期一項民調顯示，超過22%的受訪者支持與中國「和平統一」，遠高於過去通常約15%的比例。

民進黨是否能採取更務實的立場，將對台灣未來至關重要。即使這意味著在長期拒絕承認九二共識的立場上作出退讓，並與支持台獨的主張保持距離，民進黨領導層也應意識到，台灣的未來正面臨關鍵時刻。

希爾頓．葉說，賴清德5月17日在社群媒體發文表示，台灣是自己的政治實體，不應被「拿來交易」（traded away）。在這一點上，他是正確的：台灣的命運不應由美中兩國私下決定。因此，賴清德與民進黨應盡一切可能與中國展開對話，並爭取在更有利的條件下決定台灣的未來。