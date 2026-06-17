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美FCC准中國新型玩具無人機進口 規格嚴格限制

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導

美國聯邦傳播委員會（FCC）今天表示，將允許中國新型玩具無人機進口美國。

路透社報導，FCC去年12月宣布禁止所有新型外國製無人機和關鍵零組件進口，包括來自中國大疆創新（DJI）和道通智能（Autel Robotics）的產品，稱他們對美國國家安全構成不可接受的風險。FCC之後允許部分新型無人機進口。

FCC表示，他們現在放行是基於五角大廈認定這些「低階、低風險的玩具」缺乏傳統無人機在「航程、續航、感測、酬載、連線及資料蒐集和儲存方面的固有能力和功能」，不構成國安風險。

華府已採取一連串行動打擊中國科技產品，FCC正考慮進一步的限制措施。

FCC說，對於玩具無人機的認定設有嚴格限制，包括重量不得超過150公克，僅能在目視範圍內操作且距離不得超過100公尺，無連線或網路功能，也不得配備可進行監控或資料蒐集的相機和攝影機或感測器，飛行時間不得超過10分鐘。

FCC上個月表示將允許在美國銷售的中國無人機和消費級路由器獲得關鍵軟體更新，至少持續到2028年底。

無人機 DJI 五角大廈

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