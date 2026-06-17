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發備忘錄給國防部 川普：國防工業的限制危及國安

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美為戰伊朗消耗多種關鍵導彈；圖為薩德攔截彈。（路透）
美為戰伊朗消耗多種關鍵導彈；圖為薩德攔截彈。（路透）

美國總統川普近日發布一項備忘錄，擬動用「國防生產法」的權力來處理美國現行在武器供應、彈藥生產和國防供應鏈上出現的限制；川普稱這些限制已經對國家防衛和戰備造成直接威脅。

美國對伊朗展開軍事行動之後，美軍的戰備儲存面臨質疑，美國國防部長赫塞斯日前受訪時表示，美國的彈藥存量非常足夠，不過未說明美軍在對伊衝突中消耗了多少彈藥。

赫塞斯4月底在國會聽證會上指出，美國可能需要數月到數年的時間來補充在對伊衝突中消耗的武器彈藥。

美國聯邦公報（Federal Register）16日公布川普11日向國防部發布的一項「總統裁決」（Presidential Determination）備忘錄；川普在備忘錄中援引國防生產法的權力。

川普表示，他發現現行的狀況可能對國家防衛和戰備項目造成直接威脅，尤其是對彈藥工業基礎的系統性限制，這包括有限的生產能力、脆弱的供應鏈、長期依賴項目，以及相關生產貧頸等，有可能削弱美國生產、維持和擴充，國防所需的彈藥、飛彈和裝備的能力。

川普在備忘錄中授權國防部長，負責訂定自願協議與行動計畫，以協助提供國防所需。

川普 國防部 國安

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