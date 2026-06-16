格鬥之夜攻擊陰謀遭FBI挫敗 計劃狙擊隊濫殺衝擊白宮

美國聯邦調查局局長巴特爾今天表示，執法機構成功阻止一起計劃於週末一場綜合格鬥賽事期間攻擊白宮的陰謀。總統川普和其他高層官員出席這場賽事。

法新社報導，巴特爾（Kash Patel）在社群平台X發文指出：「多虧聯邦調查局（FBI）、合作夥伴和司法部展開跨州行動作出快速反應，多名涉案人士現在已經遭到拘留，所謂的計劃攻擊已經被徹底瓦解。」

他上傳「官員：FBI破獲疑似裝載爆裂物無人機陰謀 鎖定白宮UFC賽事」的福斯新聞頻道（FoxNews）標題，並且在另一則貼文中附上這則報導的連結。

根據福斯新聞頻道引述匿名官員報導，調查人員確認一個「可能的陰謀策劃者網絡」23名成員的身分，目前已有5人遭到拘留。

該計畫打算在這場終極格鬥冠軍賽（UltimateFighting Championship, UFC）比賽期間，利用無人機攻擊白宮附近建築物，引發「將人群導向預先部署的狙擊小組」的大規模疏散。報導指出，還有強行闖入白宮大門的「第二波」計畫。

進一步詢問關於巴特爾貼文的細節時，FBI回覆法新社：「我們目前沒有其他補充。」

川普14日與數千名格鬥迷一同出席在白宮南草坪臨時搭建、名為「巨爪」（The Claw）的擂台上舉行的競技。為美國獨立建國250週年慶祝活動揭開序幕、名為「UFC自由250」（UFC Freedom 250）的賽事於川普80歲生日當天舉行。

川普近年來數度遭遇刺殺未遂，最近一次發生於4月。當時有一名槍手企圖闖入白宮記者協會（WhiteHouse Correspondents' Association）晚宴。