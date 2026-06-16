美軍加州基地一架B-52轟炸機墜毀 8人遇難

航拍畫面顯示，周一（6月15日）約11時20分墜毀的這架B-52轟炸機幾乎沒有剩下多少殘骸。這架飛機當時正在愛德華茲空軍基地進行例行性測試飛行。

機上人員包括政府承包商以及軍方人員。飛機制造商波音公司周一晚間確認，其兩名雇員也在機上。

愛德華茲空軍基地412測試聯隊副指揮官海耶斯（James Hayes）在新聞發布會上表示，無人生還，「我們失去了八位偉大的美國人」。

事故原因尚不明確

目前尚不清楚事故原因。海耶斯表示，調查時間可能長達6個月。他說，這架B-52戰鬥機此前參與協助「雷達現代化項目」。

波音公司B-52「同溫層堡壘」（Stratofortress）是遠程轟炸機，1955年批量生產交付使用。該轟炸機可運載常規及核武器，被用於從越戰到伊朗戰爭的多次沖突。

2025年，波音將一架配備新型現代化雷達系統的B-52轟炸機運往愛德華茲基地。美國空軍2025年的一次新聞稿中稱，一個測試團隊計劃在2026年全年對該飛機進行地面和飛行測試，以協助作出生產決策。目前尚不明確這是否就是周一墜毀的飛機。

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（美聯社）

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