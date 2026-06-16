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美援外物資滯留比利時 價值3億避孕用品多已失效

中央社／ 倫敦／奈洛比15日綜合外電報導

根據路透社檢視的一份官方報告，美國目前每月花費近2萬5000美元，將原本為低收入國家採購的避孕用品存放於比利時倉庫，但這批物資如今大多已無法使用。

路透社報導，這批避孕用品價值約970萬美元（約新台幣3.06億元），其中包括植入式避孕器和避孕藥，自去年1月美國首次凍結對外援助後，便一直滯留在比利時倉庫。援助機構人士表示，這些物資本可協助避免數百萬起非預期懷孕，並挽救許多生命。

根據已遭裁撤的美國國際開發總署（USAID）督察長辦公室（Office of the Inspector General）報告，從2025年1月至今年3月，這批物資的儲存與運輸成本已達36萬667美元。

報告指出，目前每月仍需支付2萬4550美元（約新台幣80萬元）的倉儲費用。

美國政府尚未回應置評要求。

根據報告，相關數據是由美國對外援助承包商Chemonics提供；這家公司負責為美國政府採購並運送這些避孕用品。Chemonics並未回應媒體詢問。

在美國取消避孕用品配送合約後，Chemonics曾嘗試替這批物資尋找買家，或透過其他機構安排捐贈。不過消息人士當時向路透社表示，由於美方遲遲未說明這批物資的最終處置方式，相關努力最終受阻。

生育權利團體多次呼籲美國政府釋出這批物資，供低收入國家的女性使用。

非營利組織「MSI生殖選擇」（MSI ReproductiveChoices）對外關係與倡議資深主管希拉契特（BethSchlachter）表示：「在全球需求迫切之際，價值數百萬美元、攸關生命的家庭計畫物資被閒置近一年並任其報廢，而美國納稅人還得持續負擔不斷增加的倉儲費用，這種情況令人無法接受。」

她說：「如此規模的浪費實在令人難以接受。」

報告指出，美國去年6月下令將這批物資運出並銷毀，但在處理過程中，價值約800萬美元的避孕用品因未妥善保存及維持必要的溫度控制而失去效用。美國政府去年9月撤回銷毀命令。

儘管Chemonics曾提議斥資23萬9000美元，將仍可使用、價值170萬美元的物資捐給烏干達受贈單位，美方迄今仍未就這批物資的後續處置做出進一步指示。

一名知情人士表示，比利時政府也曾提議透過人道組織接手或購買這批物資，但兩國政府之間最後一次進行相關接觸，已是大約3、4個月前的事情。

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