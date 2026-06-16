美軍F-35妥善率再惡化 全任務執行率跌至25%

美國國會稽核處一份最新報告顯示，美軍F-35匿蹤戰機妥善率2025會計年度持續惡化，機隊「全任務執行率」掉到剩25%。

國防新聞（Defense News）指出，國會稽核處（GAO）6月11日發布的最新報告指出，除「全任務執行率」（FMC rate,完全具備執行所有任務能力）從2021會計年度的38%掉到25%，「任務執行率」（MCrate,飛機至少可執行一項任務）也從67%降至44%。

報告引述美國空軍官員表示，2025會計年度妥善率下降的部分原因，在於一些新交付戰機因軟體延宕而無法執行任務，此外還面臨零件短缺及鏽蝕問題。

國會稽核處在報告摘要寫道：「F-35是五角大廈成本最高的武器系統，但它的表現一直未能達標，且維持機隊運作的成本持續攀升。」

F-35聯合計畫辦公室（JPO）為解決妥善率下滑問題，提出名為「全球支援解決重設」（GSS Reset）計畫。這項計畫於2025年6月啟動，目標是2030年底前將「任務執行率」提高至80%，「全任務執行率」提升至65%。

然而F-35聯合計畫辦公室估計，若要達成目標，到2031會計年度結束，需比原先規劃額外再增137億美元經費，而使用F-35的各軍種需在年度預算中提出相關資金需求。

「全球支援解決重設」計畫意在解決多年來屢次被國會稽核處詬病的問題，包括備用零件短缺、保修問題，以及過度依賴承包商等。

但根據國會稽核處的報告，137億美元裡僅約22億美元直接用於「全球支援解決重設」計畫，其餘約115億美元只是填補各軍種原本編列預算與實際維持F-35運作所需經費之間的差額。

F-35聯合計畫辦公室官員告訴國會稽核處，F-35妥善率在改善前很可能還會再惡化，相關計畫文件顯示，真正改善效果恐要到2026年底甚至更晚才會顯現。

但國會稽核處也指出幾項恐導致「全球支援解決重設」計畫失敗的風險，包括「F-35聯合計畫辦公室將需仰賴民間企業提供70多億美元的額外零件及其他物資。然而關鍵零件的產能限制問題依然沒解決」。

負責製造F-35並與發動機製造商普惠公司（Pratt &Whitney）共同主導後勤維保工作的洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司2025年一項調查發現，有48種零件的供應鏈產能不足，無法滿足需求，其中包括座艙罩（canopy）；國會稽核處過去就指出，座艙罩短缺是導致許多F-35無法出勤的主要原因之一。

國會稽核處自2014年以來針對F-35後勤補保問題提出46項建議，但截至2026年3月五角大廈僅落實其中14項。

儘管妥善率不彰，F-35仍是美軍戰機部隊的核心主力。目前美軍各軍種擁有的F-35超過800架，並計劃在2040年代中期前再採購約1700架。根據2024年的估算，美國在F-35全壽期內的維持與後勤成本將高達1.6兆美元。