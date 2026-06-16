川普投資帳戶3個月狂掃3642筆！金額最高221億元創美國在任總統紀錄

美國總統川普今年第一季透過投資帳戶買賣股票及其他證券，交易總額介於2.12億至6.95億美元之間（約台幣67.5億至221.3億元之間），創下在任總統前所未見的規模。如此龐大的交易量，以及部分交易發生的時間點，引發倫理專家及民主黨議員批評，質疑川普在任期間仍積極操作個股。

根據CBS新聞整理的川普最新財務揭露文件，數據顯示他名下投資帳戶在2026年1月6日至3月30日期間，共進行2346筆買進及1296筆賣出交易。由於申報制度僅揭露單筆交易的金額區間，因此整體交易總額只能估算落在上述範圍內。

根據法律規定，包括總統在內的聯邦官員，必須在45天內向美國政府倫理局（OGE）申報任何價值超過1000美元的證券交易，相關報告再由OGE公布。CBS新聞從俗稱「OGE 278-T表格」的掃描版財務揭露文件中整理數據，更完整呈現川普名下數千筆證券交易的全貌。

川普5月8日簽署提交的財務揭露文件共列出3642筆交易，涵蓋1026家企業及基金，其中科技巨頭與熱門指數股票型基金（ETF）是最主要的交易標的。微軟、亞馬遜、Meta、Netflix、甲骨文和AMD在這份文件中出現頻率最高，每家公司各有17至22筆交易。

資料顯示，川普帳戶在第一季買進股票總額介於1.26億至3.99億美元之間，賣出總額則介於8600萬至2.96億美元之間。科技股是最主要的交易標的，其次依序為金融、消費、工業及醫療保健類股。這次揭露的交易量，也是川普自就任總統以來規模最大的一次。先前的財務揭露文件顯示，投資帳戶主要買賣市政債券及公司債，交易頻率遠低於今年第一季。

最新披露資料顯示，部分交易發生在川普政府政策調整或川普本人公開評論相關企業之前，引發外界對交易時機的關注。

例如，川普帳戶的財務管理團隊於2026年1月6日買進價值50萬至100萬美元的輝達（Nvidia）股票。之後三個月內，相關帳戶共進行15筆輝達交易，包括9筆買進及6筆賣出。1月13日，川普政府放寬對輝達高階AI晶片的出口限制，使該公司得以向中國銷售相關晶片。

麻州民主黨籍聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）近日在聽證會上提及輝達等交易案例，指控川普「利用職務之便讓自己獲利」，並要求財政部長貝森特展開調查。不過，受訪的專業投資經理表示，由於交易規模過於龐大，很難判斷個別交易是否受到內線資訊影響。川普帳戶也曾在引發外界質疑的交易時點之外多次買賣相關股票，因此更難證明特定交易與未公開資訊存在直接關聯。

川普集團則強調，無論是川普本人、家族或川普集團，都不參與特定投資標的的選擇、指示或核准程序，相關投資均由「獨立第三方投資經理人」管理。

投資專家則看法不一，麻州劍橋Hedgeye Asset Management投資組合經理塞勒姆（David Salem）認為，這些交易可能反映川普資產管理團隊為降低稅負而採取的投資策略；然而，擁有40年經驗的財務顧問迪頓（Eric Diton）則表示，自己從未見過足以合理解釋如此龐大交易量的投資策略。他指出：「我不認為總統會親自坐在辦公室裡盯盤交易。一個季度進行數千筆交易，根本不只是一份全職工作。」

按美國法令，現任總統進行股票交易本身並不違法，而且總統也不受適用於其他聯邦官員的重要利益衝突法規約束，但倫理專家及國會民主黨人認為，現任總統持有特定公司的股票，仍可能產生利益衝突風險，甚至為潛在貪腐行為留下空間。

哥倫比亞大學法學院專研政府倫理議題的教授布里福（Richard Briffault）表示，令人擔憂的是，川普身處可以做出各種影響股價決策的位置，而且影響市場的不只是政策決定，還包括他在真實社群發文。例如發文稱與伊朗即將達成協議，隔天又說「不，他們很難搞，我們必須再次轟炸」，兩種表態都可能以不同方式影響股價。「在此同時，他可能已經買進或賣出會受到這些決策影響的股票。」

此外，川普並未如多數近代美國總統那樣，將資產交由真正的盲目信託（blind trust）管理。布里福表示，川普雖將投資帳戶交由顧問管理，但未採取盲目信託的相關限制措施，意味著他很可能仍能掌握自身持股與交易情況。

布里福說：「他一定知道，或者至少有可能知道，自己持有哪些資產，也知道自己的行動與言論會如何影響這些資產。其中一個問題是，外界只能選擇相信他們，因為沒有獨立監督機制。」