佛州控TikTok違法 允14歲以下兒童開設帳號

美國佛羅里達州檢察長今天對TikTok提起訴訟，指控這個社群媒體違反佛州禁止社群平台讓14歲以下兒童開設帳號的法律。

路透社報導，這起訴訟於佛州聖露西郡（St. LucieCounty）州層級法院提出。佛州檢察長烏斯邁爾（James Uthmeier）指控TikTok允許未成年使用者進入平台，並誤導外界對年輕用戶可能接觸暴力或色情內容程度的認知。

烏斯邁爾發布聲明表示：「TikTok明知故犯，欺騙家長，讓孩子接觸到有害且不適當的內容，這明顯違反佛州法律。我們對只顧獲利、罔顧兒童安全的企業採零容忍政策。」

根據訴狀，這起訴訟尋求法院下達命令，要求這家由母公司字節跳動（ByteDance）持有的平台進行調整，以符合當地法律規範，並同時尋求經濟損害賠償。

TikTok發言人隨後發布聲明指出，公司持續與州檢察長溝通，並已通知佛州未滿14歲的用戶，他們的帳號將遭停用。發言人指出，公司也正根據州法律更新在佛州的服務。

TikTok表示，正評估佛州提出的訴狀內容，並準備捍衛公司在未成年人安全保護方面的紀錄。

目前，全美已有超過25位州檢察長對TikTok提告，指控這個社群平台的設計讓年輕用戶上癮，導致兒童及青少年的心理健康危機，其中多數訴訟是依據各州消費者保護法提出。

TikTok、臉書（Facebook）與Instagram母公司MetaPlatforms及其他社群媒體企業，也面臨來自個人及學區數千起訴訟，指控這些平台對年輕用戶產生負面影響。這些企業否認相關指控，並表示已採取廣泛措施保障青少年及年輕用戶在平台上的安全。

佛州本次訴訟援引的法律H.B. 3，規定社群平台不得讓14歲以下兒童開設帳號，16歲以下未成年人則須取得父母同意才能註冊。該法於2025年1月生效。聯邦法官後來裁定這項法律違憲，但相關裁定目前暫時中止，因此佛州仍可在上訴期間執行這項法律。