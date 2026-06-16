影／美軍B-52加州墜毀！機上8人恐全數罹難 黑煙衝天畫面曝光

美國官員表示，美國空軍一架B-52「同溫層堡壘」（Stratofortress）轟炸機15日從加州克恩郡（Kern County）的愛德華空軍基地（Edwards Air Force Base）起飛後不久墜毀，機上8名機組員據信全數罹難。

福斯新聞報導，愛德華空軍基地發布聲明表示：「這架載有8人的空軍B-52同溫層堡壘轟炸機於太平洋夏令時間15日上午11時20分（台灣時間16日凌晨2時20分）起飛後不久墜毀。初步跡象顯示，事故並無生還可能。緊急勤務人員已抵達現場，相關部門正在清點所有人員。」

基地表示，飛機起飛後不久墜毀，緊急勤務人員隨即展開應變作業。事故發生後，機場已關閉，所有原定進場的飛機均改降其他地點。現場照片顯示，殘骸附近升起大量濃煙。空拍畫面顯示，墜機地點出現大片焦黑痕跡，現場幾乎已看不出飛機殘骸。搭乘採訪直升機的記者表示，事故發生後可見「巨大的黑色濃煙」直衝天際，焦黑區域周邊停放多輛緊急救援車輛。

加州愛德華空軍基地與空軍五角大廈總部均表示，相關資訊以先前發布的事故聲明為準，拒絕提供進一步細節。

福斯新聞指出，B-52轟炸機標準編制通常為5人，包括2名飛行員、1名雷達導航員、1名導航員及1名電子作戰官。愛德華空軍基地則是美國空軍最重要的飛行測試中心，駐紮於此的B-52主要用於研發及現代化測試，而非一般作戰任務。

B-52具備核武投射能力，自1950年代開始服役至今，至今仍是美國戰略轟炸機部隊的重要組成部分。目前美國空軍仍有76架B-52服役。隨著空軍推動大規模現代化升級計畫，這支機隊預計還將持續服役數十年。上一架因事故全損的B-52發生於2016年，當時一架B-52在關島安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）起飛時失事，全機報銷。