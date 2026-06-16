美軍B-52轟炸機加州墜毀 空拍驚見大片焦黑區域

美國愛德華空軍基地（Edwards Air Force Base）今天在社群媒體上表示，一架B-52同溫層堡壘轟炸機在加州墜毀。

法新社報導，美國愛德華空軍基地在臉書（Facebook）上表示：「上午11時20分，一架美國空軍B-52同溫層堡壘轟炸機（Stratofortress）在愛德華機場起飛後不久便墜毀。」愛德華空軍基地位於洛杉磯以北約95公里。

「緊急救援人員隨即趕赴現場，相關情況仍在持續處理中。」

目前尚無關於人員傷亡的即時細節，該基地發言人也拒絕提供進一步資訊。

空拍畫面顯示，地面出現一大片被燒焦的區域。

現場幾乎看不出飛機殘骸，而在採訪直升機上的記者則表示，墜機發生後，現場可以看到「巨大的黑色濃煙」直衝天際。在那片燒焦區域旁可見多輛緊急救援車輛。

B-52是一款遠程轟炸機，自1950年代以來服役至今，作戰航程高達8800英里，並具備搭載核武的能力。美國曾在越南、波斯灣、伊拉克、阿富汗部署過這款轟炸機，最近一次則是在伊朗。