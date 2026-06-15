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川普宣布7月4日華府舉行大型集會 慶祝美國建國250周年

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導
美國總統川普今天宣布，他計畫在7月4日國慶日當天於華府舉行大型集會，慶祝美國建國250周年。（法新社）
美國總統川普今天宣布，他計畫在7月4日國慶日當天於華府舉行大型集會，慶祝美國建國250周年。（法新社）

美國總統川普今天宣布，他計畫在7月4日國慶日當天於華府舉行大型集會，慶祝美國建國250周年，並且將在6月24日舉辦一場音樂會活動。

法新社等媒體報導，川普在自家社媒平台「真實社群」（Truth Social）寫道：「7月4日，我們將在美麗且安全的華盛頓特區林肯紀念堂（Lincoln Memorial）與華盛頓紀念碑（Washington Monument）舉辦歷來最盛大的川普集會（Trump Rally），向美國致敬。」

川普還在另一則貼文中指出：「6月24日周三，我們整個夏季的美國獨立250周年慶祝系列活動將『揭開序幕』，歡迎前來共度一個充滿美妙音樂的夜晚，欣賞才華洋溢的美國陸軍與陸戰隊軍樂隊演出…。」

據報導，川普一直試圖為美國250周年留下他的個人印記，包括於6月14日他80歲生日當天在白宮草坪特別搭建的場地舉辦綜合格鬥比賽。

川普 華府 美國

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