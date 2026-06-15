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農民也不挺…燃料和食品價格攀升 川普鄉村支持率創就任後新低

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導
川普在美國鄉村地區的支持率跌至50%的新低。法新社
川普在美國鄉村地區的支持率跌至50%的新低。法新社

最新民調顯示，受到燃料與食品價格攀升的影響，川普美國鄉村地區的支持率跌至50%的新低。

根據路透社/益普索（Reuters/Ipsos）6月3日至8日進行的最新民調顯示，川普在鄉村地區的支持率6月跌至50%的新低。相較之下，川普2025年2月就任後不久，鄉村地區的支持率為60%。

這份針對全美4531名成年人進行的民調同時顯示，鄉村地區對川普施政表現的不滿意度，從2025年2月的34%上升到了48%。

這項民調是在網路上進行，在鄉村地區的誤差範圍為3個百分點，在整體美國人的誤差範圍則為2個百分點。

民調同時顯示，隨著大多數的美國人擔心油價受到伊朗戰爭的衝擊持續攀升，川普的整體支持率也下滑至35%左右，接近其政治生涯的最低點。

民調顯示，鄉村地區支持度滑降的原因，是對川普在生活成本和美國經濟管理方面的不滿。

僅有31%的鄉村受訪者表示，他們贊成川普對這些問題的處理方式，有61%的人表示不贊成。

而在2025年2月，約45%的鄉村受訪者贊成川普對生活成本問題的處理，43%的人不贊成。

根據聯邦政府數據，鄉村地區的美國人可能會面臨更高的油價衝擊，因為他們平均開車的距離比城市地區的美國人更長。

根據美國運輸部2022年「全國家戶旅遊調查」（National Household Travel Survey）的最新可用數據，居住鄉村地區的人每天平均搭乘車輛移動30英里（48公里），城市居民則為17英里（27公里）。

其他影響鄉村地區支持率的原因，還包括農民度過了艱難的一年，他們承受著因伊朗戰爭而加劇的肥料成本上漲、農作物價格低迷，以及因川普貿易戰而受到抑制的出口。

好幾個州的柴油價格也創下了歷史新高，這對農民和漁民微薄的利潤構成了威脅，漁民寧願把船隻停靠在碼頭、也不願在燃料上多花數萬美元。

川普 美國 民調

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