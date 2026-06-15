不滿巴黎推數位稅 川普揚言若不撤將對法國葡萄酒課「100%關稅」

「紐約郵報」（New York Post）今天披露，美國總統川普揚言說，除非巴黎取消幾年前起對科技公司實施的數位稅，否則美方將對銷往美國的法國葡萄酒及香檳課徵100%關稅。

法國2019年起對境內營運賺取收入的跨國科技公司課徵3%的數位服務稅（DST），對象包括社群媒體巨頭臉書（Facebook）、亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）及Google母公司Alphabet等美國企業。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）預計今天接見川普（Donald Trump），隨後在日內瓦湖（LakeGeneva）畔的溫泉度假勝地艾維安巴恩（Evian-les-Bains）舉行七大工業國集團（G7）峰會。據報導，川普表示他已請求馬克宏「別對美國公司課稅」。

報導引述川普說法表示：「若他們執意這樣做，我別無選擇，只能對法國出口的所有香檳及葡萄酒課徵100%關稅。馬克宏只要取消這項（數位）銷售稅，就不必承受這種壓力。」

法國葡萄酒和烈酒出口商協會（FEVS）主席皮卡爾（Gabriel Picard）呼籲，維護「法國與美國之間平衡且富有建設性的貿易關係，方能符合雙邊經濟利益」。

皮卡爾告訴法新社，這個爭端「牽涉的範疇超出我們能力所及，儘管我們的企業可能會直接受到影響…這個新威脅對這個大幅依賴出口的產業是壞消息」。

美國是法國葡萄酒及烈酒的最大進口國，根據FEVS統計，美國占去年整個出口市場比重達21%。

銷往美國的法國及歐洲葡萄酒目前被課徵15%關稅，較之前的10%上調。FEVS還說，去年法國葡萄酒和烈酒對美出口銳減21%。