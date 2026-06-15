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川普辦UFC賽事慶80歲生日 白宮南草坪變身八角籠競技場

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導

在美國與伊朗達成和平協議後，美國總統川普白宮南草坪（SouthLawn）舉辦一場激烈的綜合格鬥賽，以展現政治陽剛氣概的活動慶祝他的80歲大壽。

法新社報導，川普與終極格鬥冠軍賽（UFC）總裁懷特（Dana White）一同走出橢圓形辦公室，前往名為「巨爪」（The Claw）的巨型競技場。

途中，川普登上歷史悠久的杜魯門陽台（TrumanBalcony）向群眾致意，現場奏響美國國歌，12架美軍戰機低空飛越白宮。

隨後，川普來到白宮南草坪，在俗稱「八角籠」（Octagon）的擂台旁就座；14名選手將在此進行浴血格鬥賽，這也是白宮史上首次舉辦職業運動賽事。

川普在場邊觀看首場比賽，巴西選手羅培斯（DiegoLopes）以擊倒（KO）方式獲勝。

在此之前，川普宣布美伊達成和平協議，也成為其生日慶典的一大亮點。川普去年重返白宮時，是美國史上上任時最年長總統。

不過，這場盛會仍可能受到天候影響，雷雨已導致這場耗資6000萬美元的綜合格鬥賽延後至少1小時舉行。

這場名為「UFC自由250」（UFC Freedom 250）賽事是美國獨立建國250週年慶祝活動的一部分，恰逢美國國旗日（Flag Day）和川普80歲生日。

然而，這項史無前例的格鬥賽也遭遇猛烈抨擊，批評者認為，在美伊戰爭導致物價飛漲之際，白宮卻在舉辦這種品味低俗的活動。

在白宮橢圓形草坪（The Ellipse）透過巨型螢幕觀看比賽的支持者則為此辯護。

50歲的美國陸戰隊退伍軍人圖恩（Mark Toone）說，這場比賽「完全象徵並代表美國文化，我認為反對派散布許多關於這場活動的不實訊息，令人遺憾」。

白宮則強調，主辦單位UFC將負擔所有賽事費用。

川普 白宮 伊朗

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