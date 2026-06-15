美密蘇里州跳傘機墜毀釀12死 有家屬目睹事故瞬間

飛機運營商堪薩斯城跳傘公司（Skydive Kansas City）表示，一架小型飛機今天在密蘇里州巴特勒（Butler）墜毀，機上11名跳傘客與1名機師全數罹難。

密蘇里州公路巡警隊指出，墜機地點在巴特勒紀念機場（Butler Memorial Airport）附近，距堪薩斯市（Kansas City）以南約100公里。

跳傘公司表示：「令人遺憾的是，機上12人都在此次事故中喪生。」目前公司正配合地方當局、美國聯邦航空總署（FAA）、國家運輸安全委員會（NTSB）進行失事調查。

貝茲郡（Bates County）緊急事件主任兼機場代理經理賈可布斯 （Dennis Jacobs）告訴路透社說，這架單引擎渦輪螺旋槳飛機於當地時間上午11時20分起飛，但尚未爬升到目視高度，就急速左轉，而後在距離跑道約274公尺處墜毀。

國家運輸安全委員會指出，這架飛機為太平洋航太公司（Pacific Aerospace）的750XL型飛機。

貝茲郡警長安德森（Chad Anderson）在記者會中表示，本案看起來是一場意外。有罹難者家屬目睹了墜機過程。

國家運輸安全委員會聲明表示，調查人員將在明天抵達事故地點。最終調查報告預計在12至24個月內完成。