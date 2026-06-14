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川普慶祝80大壽 白宮草坪舉辦鐵籠格鬥賽見血遭砲轟

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導
美國史上最高齡總統川普（Donald Trump）今天將以一貫強勢作風來歡度他的80歲大壽，在白宮南草坪舉辦一場打鬥激烈的綜合格鬥大賽，這項安排遭到批評人士砲轟。法新社
美國史上最高齡總統川普（Donald Trump）今天將以一貫強勢作風來歡度他的80歲大壽，在白宮南草坪舉辦一場打鬥激烈的綜合格鬥大賽，這項安排遭到批評人士砲轟。法新社

美國史上最高齡總統川普（Donald Trump）今天將以一貫強勢作風來歡度他的80歲大壽，在白宮南草坪舉辦一場打鬥激烈的綜合格鬥大賽，這項安排遭到批評人士砲轟。

這場史無前例的總統慶生會，將有14名「終極格鬥冠軍賽」（UFC）選手在競技場內激戰，彼此格鬥到見血。

比賽場地設在白宮南草坪上，臨時搭建一座鋼鐵巨棚，名為「爪子」（The Claw），可容納逾4000個觀眾座位，選手在中央位置的八角型圍籠中格鬥。此外，在華府國家廣場上設有巨型螢幕，可讓約12萬5000人觀看比賽。

這場耗資6000萬美元的格鬥比賽，與今年美國獨立250週年的慶祝活動一併舉行。

批評者譏諷這是在白宮後院舉行「暴力盛會」，並指當前美伊戰爭導致物價飛漲，卻在舉辦這種品味低俗的活 動。

川普上月在白宮橢圓辦公室，歡迎肌肉壯碩的格鬥選手到來，他表示：「你們一定會喜歡這場比賽。」

白宮強調，主辦單位UFC將負擔所有賽事費用。

UFC總監博薩里（Craig Borsari）否認將運動與政治一起炒作。

今天即將登場的格鬥選手錢德勒（MichaelChandler）稱這是「格鬥運動史上，規模最大的一場比賽」。

法國選手蓋恩（Ciryl Gane）表示，他將專注於運動本身，「我們不談政治，但一定要把握這次能被全球看得見的機會」。

喬治華盛頓大學媒體學院院長洛吉（Peter Loge）告訴法新社說：「川普擔任總統，就像以前主持實境秀一樣，都是浮誇又刺眼的表演秀。」

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