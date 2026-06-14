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美軍「大黃蜂」戰機墜毀！事故前疑冒煙畫面曝光 飛行員彈射逃生

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影/美軍「大黃蜂」戰機墜毀！事故前疑冒煙畫面曝光 飛行員彈射逃生

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
一架隸屬美國海軍第154攻擊戰鬥機中隊的F/A-18「大黃蜂」戰機，2017年8月在波斯灣上空執行任務後降落於美國航空母艦「尼米茲號」飛行甲板。圖為示意圖，並非本文墜毀戰機。路透
一架隸屬美國海軍第154攻擊戰鬥機中隊的F/A-18「大黃蜂」戰機，2017年8月在波斯灣上空執行任務後降落於美國航空母艦「尼米茲號」飛行甲板。圖為示意圖，並非本文墜毀戰機。路透

CBS報導，美軍一架F/A-18傳統「大黃蜂」戰機（Hornet）13日中午在華盛頓州雅基馬郡山區（Yakima County）墜毀，飛行員彈射逃生後受輕傷送醫。墜機同時引發森林野火，當局緊急疏散附近露營民眾，消防隊出動直升機與地面人員灌救。

亞基馬郡警長辦公室表示，事故發生在華盛頓州里姆羅克湖（Rimrock Lake）附近。美國海軍陸戰隊指出，這架戰機隸屬第11陸戰航空大隊、第3陸戰航空聯隊，當時正在西雅圖東南方約55英里處執行例行訓練，期間發生「無人死亡的航空事故」。

第3陸戰航空聯隊駐紮於加州聖地牙哥的米拉瑪陸戰隊航空站。納奇斯消防局表示，火勢已由直升機及奧卡諾根－韋納奇國家森林消防隊至少一輛消防車協助撲滅，火場規模暫不清楚。

官員表示，墜機原因仍在調查中。

軍事分析家塔克維（Babak Taghvaee）稍早在社群平台X轉發一段相關影片指出，這架戰機在飛行員彈射前已拖著濃煙飛行。這段影片尚未獲得官方核實。

戰機 美軍 墜機

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