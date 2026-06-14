保健品一定健康？美研究曝1類人服用葡萄糖胺 失智風險高25%

不少長者會服用葡萄糖胺保養關節、緩解膝蓋不適，不過最新研究提醒，若本身已有輕度認知障礙，長期服用葡萄糖胺，日後惡化為失智症的風險可能較高。美國佛羅里達大學研究團隊分析病患健康紀錄後發現，這類患者若有服用葡萄糖胺，日後確診失智症的機率，比未服用者高出25%。

科學新聞網站《Science Daily》報導，這項研究已於6月9日發表在《自然代謝》（Nature Metabolism）期刊。研究團隊分析2012年至2024年間佛羅里達大學健康中心的去識別化醫療紀錄，聚焦於已被診斷為阿茲海默症及相關失智症，或是輕度認知障礙的患者。結果發現，共有1896名阿茲海默症及相關失智症患者、2750名輕度認知障礙患者曾通報服用葡萄糖胺，約占各組人數的8%。

在校正年齡、性別與人口學因素後，研究人員發現，服用葡萄糖胺的輕度認知障礙患者，日後發展為失智症的可能性，比未服用者高出25%；研究也觀察到，已被診斷為阿茲海默症及相關失智症的患者若服用葡萄糖胺，死亡風險也增加25%，但在輕度認知障礙患者中，則未看到類似的死亡風險上升。

至於葡萄糖胺為何可能與失智症進展有關，研究團隊指出，葡萄糖胺是一種與糖相關的分子，可能穿越血腦屏障進入大腦，並參與蛋白質上複雜糖結構形成的生化路徑。研究也發現，這類「蛋白質與糖標記」相關路徑，在阿茲海默症患者的大腦中似乎本來就已經過度活躍。

研究共同作者、佛羅里達大學生物化學與分子生物學系主任詹崔（Matt Gentry）表示，電子病歷資料顯示的結果相當值得注意，不過這仍屬於關聯性觀察，並不能證明葡萄糖胺會造成失智症。研究團隊進一步以小鼠模型與人類腦組織分析發現，葡萄糖胺會增加細胞內糖分子與蛋白質的結合，而阿茲海默症患者腦部組織中，蛋白質附著糖分子的程度也明顯較高。

詹崔說明，蛋白質就像細胞中的分子機器，許多蛋白質需要以正確方式加上糖標記，才能正常運作，但在阿茲海默症患者的大腦中，這套系統似乎過度活躍，過多糖結構反而可能加劇疾病，而不是發揮保護作用。研究人員強調，目前結果仍需臨床試驗進一步驗證，但若本身已有輕度認知障礙、失智症或相關風險，服用葡萄糖胺等保健品前，最好先諮詢醫師或專業人員。