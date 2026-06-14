法官下令拆除川普冠名 民眾歡呼甘迺迪中心復原名

施工人員今天清晨依照法院的拆除命令，將美國總統川普的名字從甘迺迪藝術中心（Kennedy Center）外牆拆除，一場法律攻防戰暫告段落，這座著名表演場所也恢復原名。

法新社報導，川普一向不按政治傳統出牌，喜歡將自己姓名與肖像掛上公共空間，拆除名字對他而言無疑是一大挫敗。

美國聯邦地區法院法官古柏（Christopher Cooper）5月29日裁定，應於6月12日結束前，將川普姓名從甘迺迪中心移除。

古柏指出，這個原本是演奏交響樂、表演戲劇及舞蹈的藝術中心，被違法冠上川普名字，而這只有國會才有權更動名稱。

川普政府緊急提起上訴，要求暫緩執行古柏的命令，聯邦上訴法院稍後也駁回請求。

自2025年1月重返白宮以來，川普自己任命為甘迺迪藝術中心的董事長，並將他的忠誠支持者安插進入董事會。

董事會在去年12月表決，將場館名稱更名為「川普暨甘迺迪表演藝術紀念中心」（The Donald J. Trump and John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts）。

甘迺迪中心冠上川普之名後，不僅一些表演單位紛紛取消節目，連其他照常演出的節目，門票銷售情況也直線下滑。

在12日深夜工人架設了鷹架，準備拆除川普的名字，一些民眾現場歡呼，此外，還有數萬人透過網路直播觀看。

42歲現場圍觀的民眾瑟巴羅利（Elise Serbaroli）形容甘迺迪中心是她最喜愛的地方之一，「早先看到川普名字掛上去時，我真的很難過」，並說如今能將川普姓名移除，這是「一大勝利」。