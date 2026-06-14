這不是我喜歡的數字 川普80大壽「不快樂」

「今日美國報」十二日報導，六月十四日是美國總統生日，在即將迎來八十歲大壽的前夕，他坦言其實「不喜歡這個數字」、這次生日他也「並不開心」。

川普十一日在白宮橢圓辦公室與美國聯邦醫療保險和聯邦醫療補助計畫服務中心（ＣＭＳ）主任奧茲談話時說，「不必祝我生日快樂，因為我對這個即將到來的生日並不高興。這不是我喜歡的數字，但我還是在這」。

十一日正好是奧茲六十六歲生日。根據他公布的一段影片，他指著白宮南草坪為十四日舉辦「終極格鬥冠軍賽（ＵＦＣ）自由二五○」而搭建的巨型八角鐵籠，裝作不知情地問川普那是幹嘛用的。

川普對奧茲說明，「我們十四日有場肉搏賽，你也受邀。祝你生日快樂，你還年輕，還有很多、很多年可過。你（工作）表現很棒。還有，你不用祝我生日快樂」。

該報導說，川普對自己即將年屆八旬似乎很敏感。他是美國史上就任時最高齡的總統，而他前年總統大選期間常譏諷時年八十一歲的前總統拜登缺乏活力。

白宮醫師、美國海軍上校巴巴貝拉五月廿六日剛為川普做體檢，並公布報告宣稱他健康狀況「極佳」且心血管健康程度不遜於比他年輕十四歲的人。白宮尚未宣布有關川普慶生活動的詳情，也不清楚當天是否將準備插上滿滿八十根蠟燭的生日蛋糕。

川普是ＵＦＣ鐵粉，十四日將有十四位ＵＦＣ選手同台較勁。上述名稱的二五○旨在慶祝美國建國二五○周年。川普與ＵＦＣ的關係可追溯至二○○○年代初期。他曾同意在自己投資失利而倒閉的新澤西州大西洋城「泰姬瑪哈陵賭場」舉辦ＵＦＣ賽事。ＵＦＣ現任執行長（ＣＥＯ）懷特也是川普的親密政治盟友，兩人交情深厚。

根據路透與益普索自三至八日所做的全美民調，僅一成六受訪者認為，在白宮舉辦ＵＦＣ賽事ＯＫ；四成則反對，其餘未表態。而即使挺川的共和黨選民，也只有三成一支持。