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川普冠名甘迺迪中心受挫 上訴法院駁回暫緩請求

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導
工人已動手移除甘迺迪中心外的川普名字。（路透）
工人已動手移除甘迺迪中心外的川普名字。（路透）

美國聯邦地區法官今天拒絕暫緩執行一項命令，這項命令要求將美國總統川普之名自甘迺迪藝術中心（Kennedy Center）移除。聯邦上訴法院稍晚也駁回川普政府的暫緩請求。

白宮去年底宣布，甘迺迪藝術中心董事會「一致投票通過」更名案，將甘迺迪表演藝術中心（John F.Kennedy Center for the Performing Arts）改名為「川普-甘迺迪中心」（Trump-Kennedy Center）。川普（Donald Trump）先前換下董事會中的民主黨籍成員，並親自擔任主席。

路透社報導，聯邦地區法院法官古柏（ChristopherCooper）5月29日裁定，唯有國會才能更改甘迺迪中心的名稱。他同時要求在美東時間今天晚上11時59分前，要將川普的名字自建築外觀、官方網站及其他資料中移除。

川普政府將此案上訴至華盛頓聯邦上訴法院，要求暫緩執行古柏的命令。不過古柏表示，上訴法院審查他的裁決期間，他不會解除這項命令。今天稍晚，上訴法院也駁回川普政府要求暫緩執行古柏命令的請求。

古柏先前裁定，紀念已故總統甘迺迪（John F.Kennedy ）位於美國首都的這間場館，只有國會才能更名。

這項訴訟係由俄亥俄州民主黨籍聯邦眾議員畢提（Joyce Beatty）所提，畢提的律師團在聯合聲明中表示，「法律很清楚：只有國會才能變更甘迺迪中心的名稱」。

傾民主黨的「民主守護者行動」（DemocracyDefenders Action）共同創辦人艾森（Norm Eisen），以及非營利組織「華盛頓訴訟集團」（WashingtonLitigation Group）澤林斯基（Nathaniel Zelinsky）表示：「我們正等著看川普接下來還會出什麼招，但狗急跳牆只會讓這場鬧劇更難看。」

司法部、白宮及甘迺迪中心發言人均未立即回應記者置評請求。

川普2月宣布甘迺迪中心將關閉2年進行整修，同時推動更廣泛的整建計畫，希望一舉重塑華府核心紀念建築群，包括在白宮東側拆除後的原址，興建一座高76公尺的拱門及大型宴會廳。

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