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國安考量 美國禁外國人使用Anthropic最先進AI
人工智慧（AI）開發商Anthropic今天表示，美國政府已下令禁止外國人使用其Fable 5及Mythos 5人工智慧模型服務，理由是國家安全考量。
路透社報導，Anthropic表示，今天接獲來自政府的出口管制指示，但指示並未提供其國安顧慮的具體細節。
不過根據Anthropic的聲明，Anthropic對此指示的理解是，政府認為已發現一種可以繞過或「越獄」Fable5的方法。
Anthropic表示：「這項命令的最終結果是我們必須立即停用Fable 5和Mythos 5，以確保所有客戶均能滿足合規要求，至於其它Anthropic模型的使用權則不受影響。」
Anthropic補充說，公司認為這是一場「誤解」，並正努力盡快恢復這些模型的使用權。
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