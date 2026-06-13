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美德州槍擊案1死10傷 犯嫌數日前才朝警察開槍

中央社／ 米德蘭12日綜合外電報導
德州西部米德蘭市12日爆發大規模槍擊案，造成民眾1死10傷，警方趕到現場後與槍手展開對峙。(美聯社)
德州西部米德蘭市12日爆發大規模槍擊案，造成民眾1死10傷，警方趕到現場後與槍手展開對峙。(美聯社)

美國有關當局表示，一名男子今天早上在德州西部城市米德蘭（Midland）開槍，造成一人死亡、10人受傷；數天前，這名槍手曾在追捕過程中朝一名警察開槍。

美聯社報導，德州公共安全局（Texas Department ofPublic Safety）表示，45歲的犯嫌比亞雷爾（VictorMata Villarreal）今天在米德蘭朝警方與路人開槍時，其實他早已遭有關當局通緝，隨後他躲進一家廢棄的獸醫診所，最後被發現時已經身亡。

警方沒有提供太多槍擊事發經過的細節。米德蘭警察局長史諾（Greg Snow）表示，警方是在接獲通報指稱有槍手正在行凶後趕赴現場，比亞雷爾隨即朝警察開槍。史諾說，多名警察一度受困於巡邏車後方，是在裝甲車支援下才脫困，所幸沒有員警中彈。

警方隨後將所有人撤離現場。史諾說：「我們採取行動，避免這名槍手鎖定更多目標。」

米德蘭市長布朗（Lori Blong）表示，槍擊案爆發的數小時後，有關當局透過機器人與無人機拍攝的建築內部畫面，確認槍手已經身亡。警方沒有說明槍手死因。

德州公共安全局指出，來自附近敖德薩（Odessa）的比亞雷爾10日朝一名米德蘭警察開了數槍後，因涉犯企圖殺害執法人員的重罪而遭通緝。

調查人員表示，這名警察當時並未受傷，在一開始試圖攔查比亞雷爾時，對方駕車逃逸，員警隨後開槍還擊。他們說，比亞雷爾的車輛在不遠處被發現時，車內已空無一人。警方未說明員警為何攔查比亞雷爾。

德州米德蘭市槍擊案，槍手是45歲男子維拉利爾，在與警方對峙中遭擊斃。(聯邦法警局)
德州米德蘭市槍擊案，槍手是45歲男子維拉利爾，在與警方對峙中遭擊斃。(聯邦法警局)

槍擊 德州 美國

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