美多州檢察長聯手調查OpenAI 索取用戶與模型資料

華爾街日報（The Wall Street Journal）今天引述消息人士說法報導，美國多州檢察長組成的聯盟已針對ChatGPT開發商OpenAI展開調查。

據報導，這家人工智慧（AI）公司今天收到內容廣泛的傳票，要求提供多項業務活動及使用者影響相關文件，包括廣告、用戶參與及留存情況，以及消費者與健康資料的處理方式。

這份由紐約州檢察長發出的傳票還要求OpenAI提供與未成年人和長者相關的活動資訊、深度學習模型，以及公司內部政策等資料。

對此OpenAI發言人表示：「人工智慧是嶄新而強大的技術，我們每天都致力以負責任的方式，安全地將其效益帶給大眾。我們嚴肅看待州檢察長提出的疑慮，並將與他們進行建設性合作。」

相關報導發布前幾天，OpenAI才剛秘密提交美國首次公開募股（IPO）申請文件。消息人士表示，該公司最快可能於9月上市，估值上看1兆美元。