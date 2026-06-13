快訊

世足賽／AI取代章魚哥預測 ！「這三國」最被看好奪冠

世足賽／看台空蕩蕩「數據確逼近滿座」 南韓戰捷克人數灌水惹議

川普政府開綠燈！美司法部批准派拉蒙併購華納

聽新聞
0:00 / 0:00

川普政府開綠燈！美司法部批准派拉蒙併華納 多州仍可能提告

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國司法部12日下午批准派拉蒙天空之舞收購華納兄弟探索公司，但交易仍須等待歐英監管機構審查結果，並可能面臨美國多州檢察長提告。資料照片。路透
美國司法部12日下午批准派拉蒙天空之舞收購華納兄弟探索公司，但交易仍須等待歐英監管機構審查結果，並可能面臨美國多州檢察長提告。資料照片。路透

美國司法部12日下午批准派拉蒙天舞（Paramount Skydance）收購華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery），為這起可能重塑好萊塢版圖的大型併購案開綠燈。不過，全案仍須通過歐盟與英國審查，也可能面臨美國多州檢察長的法律挑戰。

CNN報導，對派拉蒙來說，通過川普政府的反壟斷審查，是收購CNN、HBO、華納兄弟電影公司及其他華納兄弟探索資產的重要一步。

司法部聲明指出，這項交易在串流影音隨選服務（SVOD）、傳統線性電視頻道，以及院線電影的開發、製作與發行等領域，不太可能損害市場競爭或美國消費者利益。

反壟斷專家指出，政府並未要求派拉蒙出售任何資產，也沒有把其他讓步條件列為批准交易的前提。派拉蒙則感謝司法部進行「全面審查」，但全案仍可能遭州檢察長聯盟提告。

部分州檢察長認為，川普政府沒有充分執行反壟斷法，因此可能透過州級訴訟拖慢併購進程。派拉蒙高層則表示，相關訴訟缺乏法律依據。不過，加州檢察長邦塔（Rob Bonta）辦公室表示，華納兄弟與派拉蒙的合併案仍在調查中。

此外，歐盟與英國監管機關也正在評估，這筆交易是否可能損害市場競爭。派拉蒙與華納兄弟探索仍在等待英歐關鍵審查結果。

派拉蒙希望在第三季取得所有必要批准，並正式接管華納兄弟探索，也就是在9月底前完成交易。據了解，派拉蒙內部曾討論最快可能在7月排除所有障礙，但由於歐洲審查仍需時間，外界普遍認為這種時程不太可能實現。

川普 HBO 好萊塢

延伸閱讀

曾是SEC主席 川普提名克萊頓 任國家情報總監

川普喊美伊快簽協議了 這周末有可能…但德黑蘭未證實

峰迴路轉…川普才喊打 美伊14日有望簽停戰MOU

美伊諒解備忘錄更多內容曝光 命名「伊斯蘭馬巴德協議」

相關新聞

法國G7峰會在即 瑞士日內瓦高度維安防暴動惡夢重演

法國將舉行七大工業國集團（G7）峰會，各國政要將從日內瓦機場進出。因官民皆憂心重演2003年G7峰會暴動，瑞士日內瓦在艾...

川普政府開綠燈！美司法部批准派拉蒙併華納 多州仍可能提告

美國司法部12日下午批准派拉蒙天舞（Paramount Skydance）收購華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery），為這起可能重塑好萊塢版圖的大型併購案開綠燈。不過，全案仍須通過歐盟與英國審查，也可能面臨美國多州檢察長的法律挑戰。

川普政府開綠燈！美司法部批准派拉蒙併華納 多州仍可能提告

美國司法部12日下午批准派拉蒙天舞（Paramount Skydance）收購華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery），為這起可能重塑好萊塢版圖的大型併購案開綠燈。不過，全案仍須通過歐盟與英國審查，也可能面臨美國多州檢察長的法律挑戰。

停戰近了？川普讚伊朗外長表態「非常正面」 美官員曝最高領袖態度

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）12日表示，伊朗與美國就延長停火、重新開放荷莫茲海峽及啟動伊朗核計畫談判所達成的協議，「從未像現在這麼接近」。作為主要調解者之一的巴基斯坦總理夏里夫（Shehbaz Sharif）也在X發文透露，和平協議文本已達成共識，目前正與各方協調下一步安排。

美伊8成把握簽和平協議 美官員：非常接近跨越終點線

美伊和談有可能正走最後一哩路，一位不具名的美國資深官員表示，雖然還不到百分之百，但有80%到85%的把握能在接下來幾天內達成1項和平框架協議，「雖然我們還沒有跨過終點線，但我們非常接近」。巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）也指出，美國與伊朗和平協議的最終文本已獲雙方同意。

上市首日飆19%！SpaceX市值衝2.1兆美元 馬斯克成首位「兆元富豪」

馬斯克旗下SpaceX 12日首次公開發行股票（IPO），上市首日股價大漲19%。這不僅是史上最大規模IPO之一，也成為近年最順利的上市案之一。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。