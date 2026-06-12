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果真該降息？Fed研究示警PCE通膨被高估 全因「電腦軟體與配件」

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
Fed的研究指出，「電腦軟體與配件」推升了近幾個月的PCE指數，原因可能是統計方法造成的高估，而非真正的物價上漲，而AI熱潮也扮演推波助瀾的角色。圖為ChatGPT、Claude和Gemini等三款應用程式的標誌。路透
Fed的研究指出，「電腦軟體與配件」推升了近幾個月的PCE指數，原因可能是統計方法造成的高估，而非真正的物價上漲，而AI熱潮也扮演推波助瀾的角色。圖為ChatGPT、Claude和Gemini等三款應用程式的標誌。路透

美國通膨居高不下致使聯準會（Fed）遲遲無法確認降息時點，但一項最新研究報告指出，最近幾月推升核心個人消費支出（PCE）物價指數的重要因素，竟然是過去長期處於跌價狀態的「電腦軟體與配件」，這個類別的貢獻度至少有四分之一、甚至超過一半，原因可能是統計方法造成的高估，而非真正的物價上漲。

這份由Fed理事米倫（Stephen Miran）、研究與統計部門首席經濟學家巴爾巴利諾（Alessandro Barbarino），以及貨幣與金融市場分析部門首席經濟學家戴爾克斯（Anthony M. Diercks）共同撰寫的報告發現，在2025年11月至2026年3月期間，此類別價格指數出現前所未見的飆漲，不僅成為核心商品通膨的主要推手，甚至可能因統計方法失真而高估實際通膨壓力。

在美國商務部經濟分析局（BEA）所編製的核心PCE中，電腦軟體與配件僅占核心PCE比重約1.2%，表面上並不足以左右整體通膨走勢，但在去年11月至今年3月間，此類別價格年增幅高達73.1%，創有紀錄以來最高。該研究並指出，在這四個月期間美國核心PCE年增率為4.4%，若排除軟體類別，這項通膨率將下降約0.66個百分點。

如果檢視PCE物價指數的核心商品部分，影響則更顯著。在這段期間核心商品PCE年增率為5.5%，由於軟體與配件占核心商品比重達5.1%，相當於貢獻了約2.8個百分點漲幅，貢獻度超過了一半。但若扣除該項目，核心商品通膨率將從5.5%陡降至2.7%，這意味著近期商品通膨升溫，有很大程度可能來自此類別價格的不尋常波動。

米倫等三人的報告特別強調，此次價格飆升之所以引發質疑，是因為完全違背過去25年的長期趨勢。數據顯示，自2000年以來，電腦軟體與配件價格平均年減約5.3%，原因包括軟體從實體光碟轉向數位下載、生產與配送成本大幅下降、全球外包降低開發成本、免費或廣告支援軟體競爭激烈，以及雲端服務降低使用門檻。

但從2025年11月開始，此類別價格指數突然急速上升，年增幅高達73%。米倫等人的研究認為，很難完全用市場供需因素來解釋如此劇烈的變化，可能是統計方法本身出了問題。

研究報告發現，第一個問題是PCE與消費者物價指數（CPI）統計範圍根本不同，最大的統計偏誤來自兩者分類內容不一致。PCE價格指數雖由BEA編製，但許多價格資料直接引用勞工統計局（BLS）的CPI數據，問題在於這兩個機構定義的「電腦軟體及配件」其實不是指同一件事。

PCE涵蓋內容主要包含軟體出版商產品、雲端資料處理服務及主機代管服務，本質上都是數位服務；CPI涵蓋內容除軟體外，還包含隨身碟、空白DVD、空白CD及儲存媒體。換言之，實體儲存設備價格變化被納入軟體價格統計，再被BEA拿去計算PCE。

米倫等人的研究認為，這是一種「分類錯配」。由於PCE實際上不包含這些產品，卻引用了含有儲存設備價格的CPI指數，因而造成通膨被高估。他們估計，在修正這項錯配問題後，就能讓軟體類別對核心商品PCE的貢獻下降約25%。

第二個問題是AI讓軟體品質大幅提升。研究認為，更大的統計挑戰來自AI時代的品質調整問題。傳統CPI統計有一項重要假設：如果產品品質提高，價格上漲不應完全視為通膨。舉例來說，一台效能翻倍的電腦價格上漲10%，實際上可能代表價格下降而非上升，但目前軟體統計並未對AI功能進行明確品質調整，可能導致官方高估實際價格。

若修正統計方式　核心通膨可能明顯下降。研究模擬不同調整方案後發現，若僅修正PCE與CPI的分類錯配問題，核心PCE年增率將從4.38%降至4.22%，影響有限；但若同時考慮AI品質提升因素，差異就相當明顯。

研究估計，軟體與配件類別漲幅可由73.1%降至約22%，核心商品PCE通膨將從5.47%降至3.68%，降幅超過1.75個百分點，核心PCE則可下降近0.5個百分點。若採取更積極的品質調整假設，通膨甚至可能更低。研究最後指出，AI時代可能迫使統計機構重新思考通膨計算方式。

Fed 降息 通膨 消費 物價

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