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紐時：美國擬削減北約軍力 遠程打擊能力將受限

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導

「紐約時報」今天引述兩名歐洲高層官員說法報導，美國計劃大幅縮減提供給北大西洋公約組織（NATO）歐洲行動的飛機與軍艦，這項決定將限制北約發動遠程打擊與執行偵察的能力。

報導稱，美國這項計畫包括將F-16與F-15E戰鬥機數量從約150架減至100架，以及將海上偵察機數量從26架減至15架，同時撤回先前提供給歐洲的所有8架空中加油機。

紐時指出，這項計畫目的也是在重新部署一艘可發射飛彈的潛艦與一艘航空母艦，以及數艘軍艦和數十架加入航空母艦任務的戰鬥機，報導也指出，原先分派用於歐洲防禦的兩組轟炸機中，可能也會有一組被重新分配。

路透社無法立即核實報導內容。北約與五角大廈尚未回應置評請求。

路透社5月報導，美國計劃在重大危機發生時，縮減提供給盟友的軍事能力。

美國總統川普政府一再指責歐洲各國政府軍事投資不足，且過度依賴美國的保護，同時敦促歐洲與亞洲盟國將國防支出提高至占國內生產毛額（GDP）的3.5%。

北約 紐時 美國

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