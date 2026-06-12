快訊

川普80歲生日想要什麼？許願世界和平 但當晚就下令轟炸伊朗

小貓躲角落偷窺 「以為自己完美隱身」17萬人傻眼：捉迷藏技巧0分

端午節招財氣！命理師分享煮午時水2技巧：加1調味料今年更順

聽新聞
0:00 / 0:00

川普迎80歲大壽白宮辦格鬥賽 生日願望世界和平

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導

美國總統川普將於14日過80歲生日，白宮當天會在南草坪舉辦格鬥賽，引發爭議。川普昨天表示，他的生日願望是世界和平。

法新社報導，浴血格鬥賽堪稱是川普時代美國政治的極致寫照。白宮著名的南草坪（South Lawn）已搭建起名為「巨爪」（The Claw）的巨型競技場，14名終極格鬥冠軍賽（UFC）選手將在14日出賽。

批評人士抨擊這場前所未見、耗資6000萬美元的「UFC自由250」（UFC Freedom 250）活動不顧民間疾苦，尤其川普政府對伊朗的戰爭已使得美國百姓生活成本飆升。

川普則表示這是為美國獨立250週年紀念揭開序幕的絕佳方式，更不用說還能順道慶祝生日，他堅稱所有費用皆由UFC負責。

此外，這位億萬富翁共和黨人也樂於沉浸在活動展現的陽剛氣息，屆時選手將在俗稱「八角籠」（Octagon）的擂台上赤手格鬥。

川普今天告訴「紐約郵報」（New YorkPost）：「他們會是你見過最強悍的一群人。如果你不常看（這種比賽），你會難以置信。」

川普與格鬥運動高層交情匪淺，曾多次親臨現場觀賽，也因此受到許多年輕男性粉絲的支持，而這批人對他的政治崛起同樣至關重要。

國務卿盧比歐（Marco Rubio）也在與UFC總裁懷特（Dana White）簽署國際推廣綜合格鬥的合作協議時讚揚這場活動。

盧比歐今天說：「這就是週日活動的意義，這是送給美國人民的禮物。」他還說全球「大概會有10億人」收看。

這無疑將是白宮約200年歷史上絕無僅有的活動。

約4000人將在競技場內觀賽，懷特表示，超過一半的名額將提供美軍成員。另外預計將有12萬5000人在白宮南側的橢圓形草坪（The Ellipse）透過大螢幕觀看。

「今日美國報」（USA Today）網站報導，川普昨天在白宮橢圓形辦公室簽署「安全美國法案」（Secure America Act）時接受記者提問，被問到除了中東和平以外的生日願望。

川普想了一下後回說「世界和平」，還表示他今年的新年新希望也是「世界和平」。

川普 白宮 伊朗

延伸閱讀

川普80歲生日想要什麼？許願世界和平 但當晚就下令轟炸伊朗

NBA／美國總統史上第一人 川普證實將現身總冠軍賽G3

華府國家廣場草坪現反川標語「8647」　當局喊嚴查

世足賽／川普說會現場觀賽 FIFA：總統將頒獎給冠軍隊

相關新聞

國家廣場草坪驚現「8647」神祕數字 暗指「殺死川普總統」

華盛頓特區國家廣場的大草坪11日疑似出現反對總統川普的「86 47」字樣，內政部已展開調查。

「幽浮造型」白宮臨時格鬥競技場完工 至少砸6000萬元

為慶祝美國建國250周年與川普總統80歲大壽，白宮南草坪搭建完成造型前衛、看來像幽浮的臨時格鬥競技場，並將於14日舉行終極格鬥冠軍賽(UFC)，創下美國政治地標舉辦職業格鬥賽事的先例。國家公園管理局(NPS)提交的法院文件顯示，這場活動至少動員七個聯邦機構與數百名工作人員籌備，不僅規模空前、投入數萬個工作時數，且已花費超過6000萬元。

曾是SEC主席 川普提名克萊頓 任國家情報總監

川普總統11日在社群媒體發文宣布，計畫提名紐約南區聯邦檢察官、前美國證券交易委員會主席克萊頓(Jay Clayton)出任國家情報總監(DNI)。此任命案須經參院通過。川普寫道：「法界少有人像克萊頓那樣受人尊敬；我敦促參院盡快確認此任命。」

不滿代理情報總監 延長「外國情報監視法」兩院都未過關

總統川普任命聯邦住房金融局(Federal Housing Finance Agency)局長普爾特(Bill Pulte)出任代理國家情報總監，引來國會眾議院民主黨人及部分共和黨人反彈，拒絕延長即將於12日到期的「外國情報監視法」(FISA)第702條款，美國是以該條款作為法律依據在海外收集情報。

川普提名前美國證管會主席克雷頓出任國家情報總監

美國總統川普今天指出，他將提名前證券管理委員會（SEC）主席、現任紐約南區首席檢察官克雷頓（Jay Clayton）為國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。