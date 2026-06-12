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美加侯艾大橋通車延後 川普曾為貿易摩擦施壓

中央社／ 多倫多11日綜合外電報導

原訂最近通車、聯繫美國與加拿大兩端的侯艾國際大橋（Gordie HoweInternational Bridge）目前已決定延後啟用。美國總統川普今年稍早曾為了美加貿易摩擦，揚言要阻止通車。

根據路透社取得的邀請函，侯艾國際大橋原訂於今天舉行剪綵儀式，如今已取消。

川普今年2月曾威脅將不允許新大橋通車，理由是加拿大拒絕讓部分美國酒類商品在商店上架銷售、加方對美國乳製品課徵關稅，以及加拿大正與中國進行貿易談判。

侯艾國際大橋連接美國密西根州（Michigan）的底特律（ Detroit ）與加拿大安大略省（Ontario）的溫莎市（Windsor）。

溫莎-底特律大橋管理局（Windsor-Detroit BridgeAuthority）表示︰「加拿大與美國已同意推延大橋啟用，將會利用時間來解決所有懸而未決的問題。」

加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，加國是應川普政府的要求，才同意延後大橋開放。

卡尼在多倫多（Toronto）一場活動中表示︰「我們同意延後啟用，並利用時間來處理尚未解決的問題。」但他並未說明這些問題細節。

卡尼又說︰「這座大橋未來將服務加拿大人、美國人及地區數十年，為此多等待幾週是值得的。」

溫莎市長戴爾堅斯（Drew Dilkens）於社群平台X上表示，雖然官方期待大橋通車，但「加拿大沒必要為此卑躬屈膝。」

美國駐加國大使胡克斯特拉（Pete Hoekstra）告訴「底特律新聞報」（The Detroit News）說，他與商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）正與加拿大談判，但盧特尼克辦公室尚未回覆置評要求。

白宮目前也未做回應。

自2018年動工的侯艾大橋，是由加拿大單獨出資，美國方面拒絕負擔費用。大橋營造成本回收，有賴未來30年收取通行費。

川普 加拿大 底特律

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