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華府國家廣場草坪現反川標語「8647」　當局喊嚴查

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導

美國總統川普將在白宮舉辦終極綜合格鬥賽以慶祝建國250週年，但白宮前的國家廣場草坪上，卻被人刻劃出反川標語「8647」，美國內政部今天表示，已就這起事件展開調查。

在執法人員抵達現場前，一名路透社攝影記者在華盛頓紀念碑（Washington Monument）頂部拍攝到現場畫面，草皮上數字8、6、7的輪廓清晰，但4字並不明顯。

美國公園警察（U.S. Park Police）與國民兵（National Guard）隨後均趕赴現場。

「8647」一詞已被反川普人士用作抗議川普政府的暗號，但川普盟友與美國司法部則認為，這個標語可能被解讀為「煽動暴力」的口號。其中，「86」源自餐飲業俚語，意指驅逐、除掉某事物，而「47」則代表川普身為美國第47任總統的身分。

美國內政部發言人在聲明中表示，這起事件是「惡意的破壞行為」，強調「內政部極其嚴肅看待任何針對總統的威脅，我們公園警察將調查此事件，並追究相關人員的責任」。

目前尚不清楚草坪上的痕跡是如何造成的。部分區域的草坪大規模枯黃，與周圍的綠色草地形成對比，以此勾勒出數字的形狀。

美國公園警察表示，目前還未確定草坪「褪色」的原因，已採集草屑樣本進行化驗，調查仍持續進行中。白宮則將相關詢問轉交內政部處理。

這起事件發生之際，國家廣場正準備在未來幾週內，舉辦美國獨立250週年慶祝活動。

川普 白宮 內政部

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