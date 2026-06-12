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川普提名前美國證管會主席克雷頓出任國家情報總監
美國總統川普今天指出，他將提名前證券管理委員會（SEC）主席、現任紐約南區首席檢察官克雷頓（Jay Clayton）為國家情報總監。在此之前，川普提名臨時接任這個職位的人選引發國會反彈。
路透社報導，川普在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文指出：「在整個法律界，很少有人能像賈伊（指克雷頓）一樣受到如此高度的尊敬。我敦促美國聯邦參議院儘快確認他的任命。」
根據克雷頓官方簡歷，他曾擔任美國證管會主席，目前是紐約南區聯邦檢察官。在檢察官任內，他曾主導多起重大案件，包括以「毒品恐怖主義」罪名起訴遭罷黜的委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。
然而，克雷頓不具備情報工作背景，也缺乏傳統國安經驗。
目前尚不清楚，克雷頓獲提名出任美國情報首長，是否能平息民主黨對川普另一項任命的反對。
川普原先屬意忠實盟友、聯邦住房金融局（FHFA）局長普爾特（Bill Pulte）暫代國家情報總監一職，此舉引發爭議，也使得國會就明天到期的外國情報監控計畫問題陷入僵局。
共和黨掌握優勢的聯邦眾議院今天否決延長「外國情報監聽法」（Foreign Intelligence SurveillanceAct）702條款短期效力提案，而川普原本支持此案。
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