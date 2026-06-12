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CNN：五角大廈驚傳偵測到危險物質 疑系統故障誤報
美國戰爭部所在地五角大廈今天稍早驚傳發生「危險物質事件」，樓內多個樓層與走道封鎖，其他區域也進行疏散。但知情人士隨後向美國有線電視新聞網（CNN）透露是虛驚一場。
五角大廈發言人帕尼爾（Sean Parnell）稍早表示，五角大廈內部系統「偵測到空氣品質問題，在我們確認嚴重度之前，必須採取預防措施」。
他還說，戰爭部正在執行標準防護措施，包括對受影響區域發布就地避難指令，「應變小組已經就位，準備協助樓內人員」。
兩名知情人士透露，五角大廈這座大型建築群內，第4至第7走廊的2樓至5樓已實施封鎖。另有一名消息人士告訴CNN，建築物內的警察戴著防毒面具、身穿全套化學防護裝備。
但知情人士隨後告訴CNN，這次封鎖與局部疏散令是危險物質偵測器誤報所致。
根據第一線應變人員的無線電通話及一名知情人士的說法，這次疏散行動是在五角大廈偵測系統偵測到可能存在炭疽桿菌時啟動的。不過知情人士說，該偵測系統當時故障，導致這起誤報。
不過，消息人士說，截至中午12時30分，封鎖命令仍未解除。
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