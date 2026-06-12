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川普搞不定伊朗 恐淪「跛腳鴨」 白宮幕僚憂期中大選後將失去影響力

經濟日報／ 編譯陳律安俞仲慈／綜合外電
美國總統川普這周末將慶祝80歲大壽。近來其施政卻遭遇一連串挫敗，讓支持者出現動搖。（歐新社）
美國總統川普這周末將慶祝80歲大壽。近來其施政卻遭遇一連串挫敗，讓支持者出現動搖。（歐新社）

美國總統川普11日又出言恫嚇，表示將對伊朗發動猛烈打擊，攻占哈格島，並完全掌握伊朗的原油，希望迫使伊朗低頭，但伊朗依舊不動如山。這對周末將慶祝80歲大壽的川普而言恐怕不是好兆頭。近來他施政遭遇一連串挫敗，也讓支持者出現動搖，白宮幕僚憂心，期中大選過後，川普可能變成「跛腳鴨」總統。

川普在自家社群媒體Truth Social發文寫道：「美國今晚將對伊朗發動猛烈打擊（其海軍、空軍、雷達、防空系統及其他各種防禦能力，及大部分攻擊能力，都已不復存在！）。在不久的將來，我們將接管哈格島及其他石油基礎設施據點，並全面掌控其石油與天然氣市場，就像我們對委內瑞拉的所做所為，而且這項安排，對委內瑞拉和美國都進展得極為出色。感謝各位關注此事！」

美軍連日對伊朗多個目標實施打擊，布蘭特原油11日一度上漲逾4%，至每桶約93.64美元，但隨後又翻黑跌破90美元大關。

路透報導，川普第二次執政近17個月後，諸多政策在法院踢到鐵板，加上伊朗戰事停火遙遙無期，支持率隨之下降，儘管川普仍牢牢掌控核心支持者，然而國會共和黨人開始出現反川普聲浪，一旦共和黨在11月舉行的期中選舉，失去參眾兩院控制權，川普將無可避免提前「跛腳」，一位不願透露姓名的白宮顧問直言：「川普自然會開始失去影響力，尤其在期中選舉之後。」

另外一位前幕僚也透露，川普曾私下表示，考慮競選第三任期就是為了避免自己成為「失去影響力」的跛腳總統，不過即將慶祝80歲大壽的川普身心狀況備受關注，根據路透與Ipsos在2月進行的民調，61%美國民眾認為川普年齡愈大、行事愈加反覆無常，還有4月民調也發現多數人對川普情緒和思維反應深感憂心。

上個月，川普接受例行健康檢查後，宣稱身體狀況良好，但還是會被媒體拍到他打瞌睡，包括日前出席麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）舉行的NBA總決賽，川普閉目養神的影片在社群媒體瘋傳。

與此同時，川普影響力漸受挑戰的跡象已經出現，過去兩周來，參眾兩院部分共和黨人與民主黨人聯手譴責川普發動伊朗戰爭，並拒絕批准白宮宴會廳10億元相關經費，迫使他撤回近18億元「反武器化基金」，不過川普仍可憑藉行政命令制定政策，也可在副總統范斯與國務卿魯比歐之間遴選2028年共和黨總統候選人，來施加關鍵影響力。

萊斯大學總統歷史學家布林克利認為，以川普行事難以預測的個性，即便剩餘兩年任期依然會在華府呼風喚雨：「無論民主黨是否掌控國會，川普這種混亂無序的領導風格均不會改變。」

伊朗 川普 哈格島

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