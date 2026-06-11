美國12日世足首戰巴拉圭 盧比歐將率代表團觀賽

世界盃足球賽即將登場，美國隊12日將在首場小組賽對戰巴拉圭隊。美國國務院表示，國務卿盧比歐將率川普政府代表團前往觀賽。

法新社報導，當天陪同盧比歐（Marco Rubio）一同觀賽的官員，還有運輸部長達菲（Sean Duffy）以及國土安全部長穆林（Markwayne Mullin）。

國務院發言人皮古特（Tommy Piggott）在聲明中表示，在美國慶祝建國250週年之際，世界盃將成為川普政府的一大歷史性時刻，向全球展現美國的領導力與待客之道。

他還說，盧比歐將在賽事場邊與巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Pena）會面，「以推動涵蓋區域安全、貿易投資及新興科技的美巴戰略夥伴關係」。

本屆世界盃由美國、加拿大和墨西哥共同主辦，首場比賽明天將在墨西哥城（Mexico City）開踢。

美國總統川普今天表示，預計將親自出席世界盃賽事，但未透露具體觀賽細節。

國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（GianniInfantino）表示，他預期川普將在7月19日於紐約市郊舉行的決賽中，親自頒獎給冠軍隊伍，就如同去年在世俱盃（FIFA Club World Cup）一樣。