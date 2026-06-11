艾普斯坦案作證 比爾．蓋茲否認曾傷害任何人

微軟共同創辦人比爾．蓋茲今天在美國國會議員的閉門聽證會上作證時，否認「傷害過任何人」。這場聽證會旨在調查他與性犯罪富豪艾普斯坦的關係。

綜合法新社與路透社報導，比爾．蓋茲（BillGates）是全球最富有的人士之一，也是一位重要慈善家，他出席聯邦眾議院監督委員會的訪談，針對已故金融家艾普斯坦（Jeffrey Epstein）作證。

艾普斯坦於2019年在紐約監獄中等待涉及未成年少女的性販運指控審判時身亡。

比爾．蓋茲在訪談開始時發布的預備發言稿中表示：「我從未目睹，也沒有任何跡象表明艾普斯坦正在從事持續的犯罪行為。」他說：「我從未去過他的島嶼、他的牧場或他在佛羅里達的寓所。我從未傷害過任何人。」

在司法部公布的文件引發對比爾．蓋茲與艾普斯坦接觸的新質疑後，眾院監督委員會要求比爾．蓋茲出席作證。艾普斯坦政商名流與權貴人士交織的人脈網絡，多年來引發密切關注與陰謀論。

與艾普斯坦有著多年交情的總統川普反對公開這些檔案，此舉引發掩蓋真相的指控，並在他重返白宮的第一年裡如影隨形。

比爾．蓋茲表示他支持公布這些文件，並希望艾普斯坦罪行的倖存者能獲得正義。

他告訴國會議員，他是在2011年透過他在專業和慈善工作中所信任的人士介紹，才認識這名商業大亨。他之所以接受引薦，是因為艾普斯坦聲稱能為全球衛生計畫籌集數十億美元。

比爾．蓋茲說：「我記得當時知道艾普斯坦曾面臨法律問題，但我沒有完全理解他所犯下的罪行程度。」他表示：「我接受了引薦，卻沒有進行我應該進行的審查。」

他說，他從2011年到2014年間與艾普斯坦就慈善捐贈進行愈來愈廣泛的對話與會議。但他表示，雙方並沒有建立捐款機制，也沒有籌集到任何資金，他們的互動於2014年12月結束。

比爾．蓋茲表示：「我當初根本就不應該和艾普斯坦見面。」

艾普斯坦的文件中包括一封2013年的電子郵件草稿，其中艾普斯坦似乎暗示他曾協助比爾．蓋茲處理婚外情造成的後果，包括在性傳染病後尋求抗生素。

比爾．蓋茲稱這封電子郵件是偽造的，並否認這些指控，但他今天承認艾普斯坦確實掌握他個人生活的敏感資訊，包括他對婚姻不忠的事實。

他指責艾普斯坦試圖利用他外遇的資訊，「加上許多他編造的謊言」，來施壓他恢復往來。

比爾．蓋茲說：「他沒有得逞，但這顯示了他企圖利用與我的互動來推進他的意圖的某些手段。」

僅僅出現在艾普斯坦相關文件中，並不代表有犯罪證據。

比爾．蓋茲表示，他現在明白艾普斯坦當時正試圖透過與聲譽良好且權勢顯赫的人士建立聯繫，來為自己塑造「合法性的形象」。

他說：「如果我與艾普斯坦相處的時間為他帶來任何可信度，我深感抱歉。」