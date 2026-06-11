美國通膨飆3年新高！川普脫口「我愛通膨」炸鍋 急解釋是這原因

美國勞工部10日公布，5月消費者物價指數（CPI）年增率升至4.2%，創3年來新高。美國總統川普回應「我愛通膨」引發批評。事後訪問時，川普喊冤被斷章取義，稱自己「愛通膨」的原因是戰爭期間的通膨升幅低於預期。

根據美國勞工部最新數據，受到美以對伊朗的戰爭，5月CPI月增0.5％，年增率為4.2％，增幅創2023年4月以來最高。其中，能源成本上升占整體月增幅的60%，整體食品價格與雜貨價格分別上漲0.2%和0.1%，低於4月的數字。

紐時報導指，這已是白宮第三度對通膨升溫輕描淡寫，強調物價壓力只是暫時現象，並堅稱川普的經濟議程仍在發揮作用。

川普10日在白宮被問及是否擔心通膨升溫，他回應：「不，我喜歡，數字很棒。我愛通膨。」問及預期物價何時回落，川普預測，一旦伊朗衝突結束，通膨就會迅速降溫，「像石頭一樣直直落」。

這番發言不久後，川普接受紐約郵報電訪解釋，他所謂「愛通膨」是指在戰爭期間，通膨升幅低於預期。

川普強調自己「總是被斷章取義」，並稱通膨主要是能源價格推升，只要伊朗戰爭結束，通膨數字就會大幅下降。被問及4.2%是否已是高點時，他回答「我想是」，並拿拜登任內2022年6月通膨率曾達9.1%相比。

川普也在訪問期間查看即時股市數據，稱一旦與伊朗達成和平協議，股市將「像火箭一樣」衝上去。

紐時指出，川普稱「我愛通膨」的回應並不陌生，凸顯他與多數美國民眾對經濟感受之間的落差正在擴大。許多選民對經濟走向感到不滿；而這項說法也反映共和黨在選舉季的政治盤算，11月期中選舉的結果最後很可能取決於選民荷包是否真的變寬裕。