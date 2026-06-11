美查封13網站 疑中國特務誘騙美國人洩密

美國當局今天查封13個網域，懷疑是中國特務利用這些網站，從擁有安全許可的美國人手中獲取機密資訊。

上週，由美國、英國、澳洲、加拿大和紐西蘭組成的「五眼聯盟」（Five Eyes）發布罕見警告，指中國軍事情報部門透過領英（LinkedIn）等求職平台，蒐集機密消息。

美國司法部今天聲明指出，已查封一些偽裝為顧問公司的網站，他們專門鎖定一些可接觸機密訊息的美國人。

華府特區聯邦檢察官皮洛（Jeanine Pirro）表示：「查封行動釋出明確訊息，任何試圖利用一些有權限存取機密資料的美國人來攔截訊息，這種行為最終都會被揭露並瓦解。」

美國聯邦調查局（FBI）反間諜與情報處助理主任羅札夫斯基（Roman Rozhavsky）指出，此次查封行動說明「中國政府情報單位手法層出不窮，使用AI生成內容來誘騙、招募或脅迫現任和前任美國安全許可持有人，以取得敏感資訊。」

司法部負責國家安全事務的助理部長艾森柏格（John A. Eisenberg）提醒美國民眾，「若遇到某些網站以快速賺錢為誘餌，要求你回答問題提供資訊，都應特別提高警覺，隨時注意可能被惡意鎖定。」

司法部聲明，這些網站背後的策劃者「否認有任何外國政府參與其中」。