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遭美拒入境無緣世足執法 索馬利亞裁判矢言參加下一屆

中央社／ 摩加迪休10日綜合外電報導
國際足總裁判阿爾坦於2026年6月10日抵達索馬利亞首都摩加迪沙後出席記者會。 歐新社
國際足總裁判阿爾坦於2026年6月10日抵達索馬利亞首都摩加迪沙後出席記者會。 歐新社

遭到美國拒絕入境、無法參與世界盃足球賽執法工作的索馬利亞裁判阿爾坦回到摩加迪休時，受到如英雄般的歡迎，他誓言將會參加2030年下一屆世界盃。

法新社報導，當阿爾坦（Omar Artan）步出搭乘的土耳其航空（Turkish Airlines）班機時，現場響起歡呼聲。逾百名支持者在摩加迪休主要機場的貴賓區外排隊，揮舞國旗迎接他。

阿爾坦告訴記者：「我會參加下一屆世界盃，繼續讓索馬利亞引以為傲…儘管發生這樣的事，但是我並沒有氣餒。」

阿爾坦遭拒事件在國內激起憤怒情緒。

摩加迪休政府官員薩伊德（Mohamed Said）在機場表示：「他遭遇的不公，讓人道為懷的所有人感到痛心。」

阿爾坦去年獲非洲足球協會（Confederation ofAfrican Football）評選為年度最佳男子裁判，6日抵達邁阿密國際機場（Miami International Airport）時，卻遭到禁止入境美國。

美國國務院一名官員昨天深夜告訴法新社，阿爾坦「與疑似恐怖組織成員有關聯」，從而「使這名旅客不具備入境美國的資格」。

國際足球總會（FIFA）也證實，他將不再擔任明天開幕的世界盃執法工作。

阿爾坦入選今年在加拿大、墨西哥和美國舉行的世界盃52名主裁判名單，本來令索馬利亞同胞引以為傲。

索馬利亞總統穆哈莫德（Hassan Sheikh Mohamud）4月曾表示，阿爾坦「是激勵索馬利亞新世代的象徵」。

索馬利亞 土耳其 世界盃

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