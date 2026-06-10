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川普力挺者進加州州長決選 11月決戰民主黨籍前部長
美國媒體今天報導，11月的加州州長決選將由獲得總統川普支持的共和黨人希爾頓，與民主黨籍的前衛生及公共服務部長貝塞拉一較高下。
美國有線電視新聞網（CNN）、國家廣播公司新聞網（NBC News）、美聯社均報導，曾任英國政治顧問及福斯新聞頻道（Fox News）評論員的希爾頓（SteveHilton）贏得的選票，足以持續領先排名第3的候選人─億萬富翁避險基金經理人思特爾（Tom Steyer）。
目前還在計票中，而根據加州州務卿辦公室，首輪選舉的數十名候選人當中，貝塞拉（Xavier Becerra）今天以得票率27.9%排第1，希爾頓以25.0%居次，思特爾則獲得22.5%的選票。
加州實行所謂的「叢林初選」（jungle primary）制度，所有候選人無論黨籍一同競爭，得票率前兩名將晉級11月的大選，爭取接替任期屆滿的現任州長紐松（Gavin Newsom）。
加州是美國左派民主黨的大本營，自從15年前演員出身的阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）卸任後，一直沒有共和黨人入主州長官邸。
川普（Donald Trump）曾指控民主黨操縱加州選舉，不過希爾頓表示，他的團隊並未發現任何選舉舞弊情事。
根據「洛杉磯時報」（Los Angeles Times），希爾頓今天告訴記者：「我們現在非常專注於確保一切都沒問題。我們有團隊待命，有律師待命，非常關注此事。我們不想讓任何人失望，不想漏掉任何事，而我們沒發現什麼。」
貝塞拉曾任加州檢察長，之後獲前總統拜登（JoeBiden）提名為衛生及公共服務部長。
若他在11月的期中選舉勝選，將成為加州史上首位當選州長的拉丁裔人士。
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