快訊

「點驗船舶198艘次」北京宣布：台灣東部海域專項執法與掃測行動結束

外資賣超935億元！這4檔主動式ETF遭大賣 竟買超第一金逾3萬張

梁佑南淚曝傅子純「回來了」 進棚前鏡中見他走過比1手勢：來給大家打氣

聽新聞
0:00 / 0:00

川普力挺者進加州州長決選 11月決戰民主黨籍前部長

中央社／ 洛杉磯9日綜合外電報導
加州共和黨州長候選人史蒂夫希爾頓（中），在洛杉磯縣選民登記處外舉行的新聞發布會上向支持者致意。 法新社
加州共和黨州長候選人史蒂夫希爾頓（中），在洛杉磯縣選民登記處外舉行的新聞發布會上向支持者致意。 法新社

美國媒體今天報導，11月的加州州長決選將由獲得總統川普支持的共和黨人希爾頓，與民主黨籍的前衛生及公共服務部長貝塞拉一較高下。

美國有線電視新聞網（CNN）、國家廣播公司新聞網（NBC News）、美聯社均報導，曾任英國政治顧問及福斯新聞頻道（Fox News）評論員的希爾頓（SteveHilton）贏得的選票，足以持續領先排名第3的候選人─億萬富翁避險基金經理人思特爾（Tom Steyer）。

目前還在計票中，而根據加州州務卿辦公室，首輪選舉的數十名候選人當中，貝塞拉（Xavier Becerra）今天以得票率27.9%排第1，希爾頓以25.0%居次，思特爾則獲得22.5%的選票。

加州實行所謂的「叢林初選」（jungle primary）制度，所有候選人無論黨籍一同競爭，得票率前兩名將晉級11月的大選，爭取接替任期屆滿的現任州長紐松（Gavin Newsom）。

加州是美國左派民主黨的大本營，自從15年前演員出身的阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）卸任後，一直沒有共和黨人入主州長官邸。

川普（Donald Trump）曾指控民主黨操縱加州選舉，不過希爾頓表示，他的團隊並未發現任何選舉舞弊情事。

根據「洛杉磯時報」（Los Angeles Times），希爾頓今天告訴記者：「我們現在非常專注於確保一切都沒問題。我們有團隊待命，有律師待命，非常關注此事。我們不想讓任何人失望，不想漏掉任何事，而我們沒發現什麼。」

貝塞拉曾任加州檢察長，之後獲前總統拜登（JoeBiden）提名為衛生及公共服務部長。

若他在11月的期中選舉勝選，將成為加州史上首位當選州長的拉丁裔人士。

川普 希爾頓 CNN

延伸閱讀

川普力挺者出局！洛杉磯市長決選11月登場 左翼候選人進入決選

民調：川普支持度徘徊低點 多數民眾憂油價續漲

川普對美伊衝突何時結束又有新說法：「2周內」取得全面勝利

川普再稱中東和平協議入尾聲 CNN盤點發言打臉「至少預告37次」

相關新聞

只因帳篷口角釀命案！美19歲青年刺死17歲選手 遭重判坐牢35年

美國德州2025年發生一起引發廣泛關注的命案，一名19歲青少年在一場高中田徑賽期間，持刀刺死敵隊一名17歲田徑選手。陪審團9日駁回被告主張的正當防衛說法，裁定他犯下謀殺罪，判處35年有期徒刑。

美拒索馬利亞籍裁判入境 白宮小組負責人辯護

美國白宮世界盃工作小組負責人今天為拒發簽證給一名索馬利亞籍裁判及部分伊朗隊後勤人員的決定進行辯護；美國國務院官員透露，這...

紐時披露「美國務卿1句話促美中轉暖」！川普對中轉向釋出明確訊號

紐約時報報導，美國總統川普對中政策急轉彎，對中國大陸國家主席習近平態度轉暖，已引發華府與包括台灣、印度到菲律賓等亞洲國家焦慮，急忙調整自身策略。尤其川習會後達成的政治共識，似乎源自美國國務卿魯比歐去年一句鮮少被注意的「戰略穩定」；北京抓住訊號後，順勢升級為新合作框架「建設性戰略穩定關係」。

比爾蓋茲將赴國會作證 坦言後悔與艾普斯坦往來

微軟共同創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）預計明天接受美國國會議員詢問，內容涉及他與已故性犯罪富豪艾普斯坦之間的關...

NASA「阿提米絲3號」4名太空人出列 背負重返月球關鍵任務

國家航空暨太空總署(NASA)9日公布「阿提米絲3號」(Artemis III)的太空人名單。

川普曾嗆阻攔… 美加造價47億美元跨國大橋 本周通車

加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，連接加美兩國的戈迪豪國際大橋將於本周正式通車。美國總統川普今年2月曾揚言阻止通車，除非美國能獲得合理補償。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。