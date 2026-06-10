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美拒世足賽索馬利亞籍裁判入境 白宮小組負責人辯護

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導
白宮國際足總世界盃特別工作組組長安德魯．朱利安尼在邁阿密舉行的世界盃安保新聞發布會上發表講話。 美聯社
白宮國際足總世界盃特別工作組組長安德魯．朱利安尼在邁阿密舉行的世界盃安保新聞發布會上發表講話。 美聯社

美國白宮世界盃工作小組負責人今天為拒發簽證給一名索馬利亞籍裁判及部分伊朗隊後勤人員的決定進行辯護；美國國務院官員透露，這名裁判涉嫌與恐怖組織成員有所關聯。

工作小組執行主任、紐約市前市長朱利安尼（Rudolph W. Giuliani）之子安德魯．朱利安尼（Andrew Giuliani）在華府由大西洋理事會（AtlanticCouncil）主辦的一場活動上表示：「截至目前為止，我們已有35支球隊進入美國。」

安德魯．朱利安尼說：「沒有球員、沒有教練被拒絕。確實有一些官員被拒絕了，而且有充分理由。」

一名美國國務院官員今天晚間告訴法新社，這名裁判「涉嫌與恐怖組織成員有所關聯」，因此「使這名旅客不具備入境美國的資格」。

安德魯．朱利安尼被特別問及禁止索馬利亞籍裁判阿爾坦（Omar Artan）入境的決定。

他補充表示：「我們正在取得平衡，確保任何企圖以世界盃為幌子進入我國的不肖分子…都無法進入美國。」

阿爾坦在2025年被非洲足球協會（Confederation ofAfrican Football）評選為年度最佳男子裁判，他原本將成為首位在世界盃執法的索馬利亞籍人士。他在邁阿密機場遭到遣返。

索馬利亞是美國總統川普政府推出的旅遊禁令名單上的幾個國家之一，這是更廣泛移民打擊行動的一部分。

伊朗隊將在美國領土進行3場分組賽，由於與美國持續的軍事衝突，他們被迫將訓練基地轉移到墨西哥。

伊朗足球協會今天表示，分配給支持者的門票已遭到撤銷，部分球隊後勤人員被拒絕發放簽證。

安德魯．朱利安尼指出，「全數伊朗教練團成員都會入境」，但「有些伊朗官員不會進來，理由同樣非常充分」。

他說他「無法透露細節」，但「有些人聲稱自己是教練，但可能並非教練」。

安德魯．朱利安尼表示，川普希望確保所有參加世界盃的球隊都有一個「公平的競爭環境」，「同時也要確保那些比如直接為伊斯蘭革命衛隊（IRGC）工作的人，沒有能力進入美利堅合眾國」。

這名白宮使節也指出，目前這項賽事「並未面臨具體的威脅」，但情報機構已經「加倍提高警覺」，並將在「從現在起到7月19日踢進最後一球為止」期間，持續密切監控局勢。

美國 華府 世界盃

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