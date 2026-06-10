快訊

不知為何逆向…6旬女參加父告別式後遇車禍釀4死 親友：她開車時意識清楚

避免聯發科變處置股重演…金管會將縮短「關禁閉」時間 依股價升幅重修標準

漲價了！Uber更新會員方案 年訂閱漲至1990元、漲幅近66％

聽新聞
0:00 / 0:00

紐時披露「美國務卿1句話促美中轉暖」 川普對陸轉向釋出明確訊號

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（右）5月15日在中國國家主席習近平（左）陪同下參觀位於北京的中南海花園。路透
美國總統川普（右）5月15日在中國國家主席習近平（左）陪同下參觀位於北京的中南海花園。路透

紐約時報報導，美國總統川普對中政策急轉彎，對中國大陸國家主席習近平態度轉暖，已引發華府與包括台灣、印度到菲律賓等亞洲國家焦慮，急忙調整自身策略。尤其川習會後達成的政治共識，似乎源自美國國務卿魯比歐去年一句鮮少被注意的「戰略穩定」；北京抓住訊號後，順勢升級為新合作框架「建設性戰略穩定關係」。

雖然「建設性戰略穩定關係」這個口號乍聽生硬且模糊，但這類外交用語是重要指標，不僅向美中，更向其他強權釋出訊號：世界兩大經濟體與最強軍事力量正尋求合作或限制敵意，尤其是在台灣問題與貿易方面。

紐時引述兩名知情美中外交過程的人士透露，去年7月，魯比歐在馬來西亞會晤中國外長王毅時表示，美中「有契機在此實現某種戰略穩定」，並且在多個領域尋求合作。今年2月，魯比歐在加勒比海峰會期間再度談到「戰略穩定」。

紐時指出，這項說法當時未受到太多關注，但是中國官員注意到了，並向美方建議用更正面的語言描述兩國關係。這為美中關係轉暖鋪路，後續川習會期間，美中共同提出「建設性戰略穩定關係」的新框架。

除此之外，川普結束訪中後盛讚習近平，稱暫緩對台軍售是「籌碼」，並拋出美中形成平等超級強權「G2」的說法。美國與亞洲現任及前任官員指出，訊息已相當清楚：川普打算遷就中國，其他國家也應該跟進。

華府智庫史汀生中心中國計畫主任孫韻表示：「至少目前，北京認為與川普政府的關係好得超出預期，也把川普視為塑造中國正面形象的機會。」

孫韻說，中方認為或許能利用接下來兩年半，向外界證明中國「並不像大家想得那麼糟」，尤其希望影響華府外交與國安圈對中國的看法。

中國多年來尋求美國正式承認其同等強權地位，過去習近平曾向美國前總統歐巴馬推銷「新型大國關係」，但被拒絕，如今川普給了北京機會。

印度前外交部長、前駐華大使梅農（Shivshankar Menon）指出，川普現在似乎只把中國視為經濟競爭者，並試圖與北京達成某種和平共存；這也顯示本屆美國政府似乎無意處理更廣泛的亞洲地緣戰略問題。

川普 紐時 美國

延伸閱讀

美決策會轉變？若川普、賴清德通話 外媒：台灣憂心重演「澤倫斯基時刻」

美國建國250周年系列／巨人背後的覺醒 全球如何因應不再可測的美國？

美國建國250周年系列／美國孤立與干預的陰陽兩面

擴大制裁 阿里巴巴、百度、比亞迪等20中企列美黑名單

相關新聞

只因帳篷口角釀命案！美19歲青年刺死17歲選手 遭重判坐牢35年

美國德州2025年發生一起引發廣泛關注的命案，一名19歲青少年在一場高中田徑賽期間，持刀刺死敵隊一名17歲田徑選手。陪審團9日駁回被告主張的正當防衛說法，裁定他犯下謀殺罪，判處35年有期徒刑。

美拒索馬利亞籍裁判入境 白宮小組負責人辯護

美國白宮世界盃工作小組負責人今天為拒發簽證給一名索馬利亞籍裁判及部分伊朗隊後勤人員的決定進行辯護；美國國務院官員透露，這...

紐時披露「美國務卿1句話促美中轉暖」！川普對中轉向釋出明確訊號

紐約時報報導，美國總統川普對中政策急轉彎，對中國大陸國家主席習近平態度轉暖，已引發華府與包括台灣、印度到菲律賓等亞洲國家焦慮，急忙調整自身策略。尤其川習會後達成的政治共識，似乎源自美國國務卿魯比歐去年一句鮮少被注意的「戰略穩定」；北京抓住訊號後，順勢升級為新合作框架「建設性戰略穩定關係」。

比爾蓋茲將赴國會作證 坦言後悔與艾普斯坦往來

微軟共同創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）預計明天接受美國國會議員詢問，內容涉及他與已故性犯罪富豪艾普斯坦之間的關...

NASA「阿提米絲3號」4名太空人出列 背負重返月球關鍵任務

國家航空暨太空總署(NASA)9日公布「阿提米絲3號」(Artemis III)的太空人名單。

川普曾嗆阻攔… 美加造價47億美元跨國大橋 本周通車

加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，連接加美兩國的戈迪豪國際大橋將於本周正式通車。美國總統川普今年2月曾揚言阻止通車，除非美國能獲得合理補償。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。