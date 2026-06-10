比爾蓋茲將赴國會作證 坦言後悔與艾普斯坦往來

微軟共同創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）預計明天接受美國國會議員詢問，內容涉及他與已故性犯罪富豪艾普斯坦之間的關係。蓋茲先前坦言，後悔曾與艾普斯坦有所往來。

法新社報導，艾普斯坦（Jeffrey Epstein）生前利用財富和社交資源建立龐大人脈網絡，接觸政商名流，這些關係多年來持續引發外界關注與陰謀論。

蓋茲將接受眾議院監督委員會（House OversightCommittee）逐字記錄式訪談，說明他與艾普斯坦之間的關係。艾普斯坦2019年因涉嫌從事未成年人性販運遭羈押，並在等待審判期間於紐約監獄身亡。

除了蓋茲，美國前總統柯林頓夫婦（Bill and HillaryClinton）和美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）等多位知名人士也曾為此接受委員會詢問。

蓋茲發言人向媒體表示，蓋茲樂於配合委員會調查，並強調他「從未目睹或參與艾普斯坦的任何非法行為」。

與艾普斯坦相關的調查文件中，有一封2013年的電郵草稿，內容顯示艾普斯坦似乎暗示曾協助蓋茲處理婚外情風波，包括協助其在染上性病後尋求抗生素治療等事宜。

蓋茲說這封電郵是「假的」，並否認相關指控。他今年2月接受澳洲電視台訪問時表示，自己「愚蠢地」花時間與艾普斯坦相處，並強調兩人的關係與對方的犯罪行為無關。

他說：「我後悔曾與他有所往來，我為此道歉…我確實只參加過晚餐聚會。我從未去過他的小島，也從沒見過任何女性。」

蓋茲還說，僅憑艾普斯坦相關文件中出現他的名字，不能作為犯罪的證據。

據「華爾街日報」報導，蓋茲向其基金會員工自曝他確實曾與兩名俄羅斯女子有染，但否認與艾普斯坦的受害者有所接觸。他表示，自己與艾普斯坦的往來始於2011年，當時距離艾普斯坦承認勸誘未成年少女賣淫已過3年。

報導指出，蓋茲據稱也承認，當時的妻子梅琳達（Melinda French Gates）曾對他與艾普斯坦的關係表達疑慮，但他仍持續與對方往來至少一年。

梅琳達已於2021年與蓋茲離婚，她表示，有關這段關係的剩餘問題，應由前夫及相關人士負責說明。

民主黨議員表示，他們將詢問蓋茲對艾普斯坦犯罪行為的了解程度，以及兩人關係的全貌。

美國媒體報導，蓋茲已聘請前司法部律師莫蘭（John Moran）作為法律顧問，並接受前眾院監督委員會資深調查員葛林柏格（Jake Greenberg）協助準備應詢。專家認為，此舉在觀感上可能引發爭議，但未必違反相關規範。