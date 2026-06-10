逾100億美元關稅待退 美法官敦促川普政府加速處理

美國國際貿易法庭（Court of International Trade）法官今天敦促川普政府，加快退還逾100億美元已徵收但後來遭最高法院裁定違法的關稅款項，但未進一步發布強制執行的新命令。

路透社報導，位於紐約市曼哈頓（Manhattan）的國際貿易法庭法官伊頓（Richard Eaton）表示，部分退款申請處理進度緩慢，導致大型進口商與較小型企業之間出現「日益擴大的不公平現象」。

他說，大型進口商雇用報關行（customs brokers）協助操作政府退款系統，較容易取得退款；反觀缺乏相關資源的較小型企業則處於不利地位。

伊頓認為，這種不平等現象是政府設計退款機制時產生的「非預期後果」，但他不認為川普政府有意偏袒大型進口商。

不過，他表示川普政府針對其3月4日裁定提出上訴，是導致退款延誤的主因。

這名由前民主黨總統柯林頓任命的聯邦法官在聽證會上表示：「現在是時候退還所有關稅了…達成這個目標的方法之一，就是政府不要對我的裁定提起上訴。」

根據美國海關與邊境保護局（CBP），目前已受理並開始處理近900億美元的退款申請，這些案件屬於較簡單的「第一階段退款」（Phase 1 refunds），總金額預估最高達1270億美元。

本次聽證會焦點在於法律問題較複雜、且年代較久的所謂已結算關稅（liquidated tariffs）。一般而言，進口商先依預估稅額繳納關稅，約一年後由CBP確認最終稅額，此程序稱為關稅結算（liquidation）。

伊頓3月4日裁定川普政府須退還這些已結算關稅，但當時暫緩執行命令，以便讓政府建立退款機制。

伊頓質疑政府是否真的有意願退還這些款項，因為政府上訴的理由之一，是聯邦法官無權發布適用全國的禁制令。

為了避免法律爭議，一些企業已要求伊頓認定所有支付違法關稅的進口商為同一訴訟群體。

截至今天聽證會結束，伊頓尚未決定是否批准集體訴訟資格，也未裁定是否解除3月4日命令的暫緩執行。