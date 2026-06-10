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美獨立宣言250週年 法國特技飛行隊飛越自由女神像

中央社／ 紐約9日綜合外電報導

為慶賀美國「獨立宣言」發表將屆滿250週年，法國巡邏兵飛行表演隊今天飛越自由女神像上空，以法國國旗的「藍、白、紅」3色彩繪曼哈頓天際。

法新社報導，法國巡邏兵飛行表演隊（Patrouille deFrance）8架艾費式噴射機（ALPHA）飛越象徵性地標自由女神像上空，這座雕像由法國贈予美國，於1886年正式揭幕。

巡邏兵飛行隊隊長波杜因（Brice Beaudouin）中校告訴法新社：「老實說，飛越自由女神像這件事，是我這輩子從來沒想過自己有機會做到的。」

這項被命名為「自由250」（Liberte 250）的任務，彰顯法國對美國獨立革命志士的支持，巴黎也因而成為華府最早的國際盟友。

這次部署將持續至7月5日，期間還規劃了多場飛越活動，地點包括馬里蘭州（Maryland）、維吉尼亞州（Virginia）及華盛頓特區（Washington, DC），並將在7月4日美國獨立宣言週年紀念慶典的最後一天，再次飛越紐約上空。

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