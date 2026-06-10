美H-1B簽證新收費 聯邦法官裁定違法

美國Ｈ-一Ｂ簽證計畫是外國專業人士赴美工作的主要途徑之一，也是許多希望留在美國的外國學生取得工作簽證的重要管道，但川普政府卻對新申請人收取十萬美元（約台幣三一六萬元）費用。一名聯邦法官八日認定此舉逾越權限，裁定相關收費措施無效。白宮表明將上訴。

華爾街日報報導，川普政府去年秋季推出對Ｈ-一Ｂ簽證新申請人收取十萬美元費用的措施時，引發擔憂與混亂，尤其是在經常利用Ｈ-一Ｂ簽證聘用熱門技術人才的大型科技公司之間。一些企業一度匆忙設法讓員工返回美國，直到官方澄清相關變更僅適用於新的簽證申請案，而非目前持有Ｈ-一Ｂ簽證者的續簽。

聯合挑戰這項政策的各州主張，收取十萬美元費用將損害各州為公立大學與學院、中小學及醫療體系補充人力的能力。

美國麻州聯邦法官索羅金支持各州立場，宣布該項收費違法，並認定總統川普及其資深官員的作為超出權限範圍，也超出國會通過的移民法及行政法所授予的權力。

索羅金寫道：「法院認定，該政策在未獲國會適當授權的情況下，對Ｈ-一Ｂ申請課徵稅款。沒有任何法定權力授權被告對Ｈ-一Ｂ申請實施十萬美元的稅。」

他還表示，將依據行政程序法撤銷付款要求，這項程序實際上可在全美範圍內推翻該政策，同時駁回川普政府主張他在該法律下只能提供有限救濟的論點。

人力派遣公司及美國商會也就這項政策提告。在美國商會提起的另一起訴訟中，法官於去年十二月支持川普政府，認定該項費用合法。

白宮發言人表示，政府計畫對索羅金的裁決提出上訴。

華爾街日報指出，一般而言，新的簽證費用必須由國會訂定，或透過正式法規程序徵收，而相關程序通常需先經過數個月的公告與公眾意見徵詢。過去申請人進入Ｈ-一Ｂ簽證抽籤程序費用僅二一五美元，提出簽證申請則需支付超過五千美元費用，但尚未計入律師費。