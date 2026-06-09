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史上最熱前3名！美國春季氣溫改寫紀錄 世界盃賽事恐受酷熱影響
美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）今天表示，美國今年春季氣溫創下紀錄史上第二高。有專家預測今年世界盃足球賽有1/4賽事，將受6月「酷熱」影響，因多數賽場沒有頂棚或空調。
根據大氣總署統計，扣除阿拉斯加與夏威夷，在美國本土48州中，有超過半數創下2012年以來最熱紀錄，同時也是132年紀錄史上最熱前3名。
今年春季美國本土平均氣溫為攝氏13.22度，僅次於2012年創下的13.43度紀錄。
大氣總署指出，今年初也是1988年以來最乾燥的一段時間。但與此同時，夏威夷群島卻經歷了36年來最潮濕的春季，降雨量是春季平均雨量的兩倍多。
直至6月初，美國本土超過一半地區仍處於乾旱狀態，包括西北大部分地區、西南部、洛磯山脈北部及平原鎮（Plains）部分區域。
NOAA表示，預計6月份美國西部和北部地區的氣溫將高於平均值。
今年夏天，全球的目光都聚焦在美國的天氣上，因為一些城市將舉行世界盃（FIFA World Cup）比賽，其中有些體育場並沒有頂棚或空調。
法新社報導，一個科學家團隊最近發布一份報告指出，「酷熱」可能會影響世界盃 1/4賽事，包括紐澤西州舉行的決賽。
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