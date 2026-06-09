民調：川普支持度徘徊低點 多數民眾憂油價續漲

根據路透社與益普索今天完成的民調，美國總統川普近幾天的施政滿意度仍在他政治生涯的低點徘徊；現階段而言，大多數民眾預期，受到伊朗戰爭影響，國內汽油價格恐將居高不下。

約35%受訪者認同川普（Donald Trump）在白宮的表現，與5月中旬進行的前一次路透社/益普索（Reuters/Ipsos）民調結果持平。

川普第二任期截至目前的最低支持率，是今年4月調查的34%；而他第一任期最低支持率，是2017年12月調查所得的33%。

川普近月來因對伊朗採取軍事行動而面臨批評，外界認為戰事推升能源價格，進一步加重民眾對生活成本的憂慮。

這位共和黨籍領袖是在今年2月28日決定與盟友以色列聯手對伊朗發動軍事打擊，引發伊方反擊，進而導致過去承載全球1/5石油運輸的荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）幾乎處於停擺狀態。

雖然隨著各方預期伊朗衝突有望畫下句點，全美各地加油站的油價近幾周已有所回落，但這份為期6天的民調顯示，仍有59%的受訪者認為美國汽油價格未來1年將進一步惡化，僅17%認為情況會改善，其餘受訪者則表示不確定或認為價格將維持不變。

最新民調同時顯示，肯定川普處理家庭生活成本方式的受訪者僅22%，不認可的有70%。相較之下，前一屆的民主黨籍總統拜登（Joe Biden）卸任前，有29%受訪者肯定他處理家庭生活成本的方式，63%不認同。

拜登曾面臨多年高通膨問題，最終重創民主黨2024年總統大選選情，並間接助攻川普擊敗民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）。川普競選時承諾解決通膨，然而如今居高不下的燃料價格，正威脅著共和黨在今年11月期中選舉中維持國會主導權的希望。

針對美國襲擊伊朗一事上，約36%美國人表示支持，但僅25%的人認為這些軍事行動帶來的好處，值得美國付出相應的代價。

路透社/益普索這份在全美執行的最新民調顯示，若今天舉行國會選舉，41%的登記選民傾向支持民主黨，37%支持共和黨。

儘管在處理經濟事務上，去年有若干民調顯示選民較信任共和黨，但近來這項優勢卻正逐漸消失。最新民調中，36%的選民認為民主黨對經濟有更好的規劃，37%則選擇共和黨。

這項民調以網路方式進行，總計訪問了4531名美國成年人，誤差範圍為正負2個百分點。