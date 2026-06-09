開全美先例！紐約州禁AI隱形爬蟲 違者最高日罰1.5萬美元

紐約州可望成為全美第一個立法規範「隱形爬蟲」（Stealth Crawlers）的州。隱形爬蟲」是指包括AI代理在內、可自動擷取、抓取或以其他方式存取網站內容的軟體。

該法案已獲州議會通過，目前正等待州長霍楚（Kathy Hochul）簽署。法案內容要求相關業者在存取新聞網站時揭露身分，不得透過爬蟲程式妨礙或加重新聞網站運作負擔，或對新聞機構造成經濟損害。

該法案授權州檢察長辦公室對未揭露存取行為的公司提起訴訟，違規者每日最高可處1.5萬美元罰款。

紐約州廣播協會主席David Donovan表示，新聞網站與數位平台長期遭大量機器人蒐集資訊，有些機器人會主動表明身分，但更多機器人則隱藏來源，持續抓取內容。

提案的州參議員Michael Gianaris指出，這些隱形爬蟲「讓科技公司得以搭便車，坐享記者辛勤工作的成果，同時把讀者從出版商的網站上導向其他平台，削弱新聞網站流量與收入來源」。

隨著AI大量利用新聞內容訓練模型，全美新聞機構持續面臨挑戰。紐約時報正控告科技巨擘OpenAI侵害著作權。多家新聞機構也要求AI企業就內容使用支付授權費用。

支持法案的紐約州廣播協會與紐約新聞出版商協會認為，新法有助提升AI公司使用新聞內容的透明度，避免科技業在未經授權情況下持續利用受版權保護的新聞作品。